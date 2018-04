Lim, Layhoon y Mendes, investigados en la causa fiscal de Cristiano

La Fiscalía Provincial de Valencia investiga la participación del máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, la expresidenta Layhoon Chan, y el agente de futbolistas Jorge Mendes en los presuntos delitos fiscales del jugador del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, en las declaraciones de Hacienda de los años 2015 y 2016. Para ello ha designado Fiscal Instructor y ha incoado diligencias para dilucidar la responsabilidad de Mint Capital, un conglomerado de empresas que montaron Lim y Mendes en diversos paraísos fiscales, según ha anunciado Marea Valencianista.

El colectivo ya denunció que la operación de venta de los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo a las sociedades Adifore y Arnel se realizó a través de Peter Lim, principal accionista del Valencia CF. Marea Valencianista afirma que «según parece, una vez transferidos los derechos de imagen a las empresas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes y su famosa Road Town, los 75 millones facturados a las empresas vinculadas a Lim tenían como destino una cuenta a nombre de Cristiano Ronaldo en el banco suizo Mirabaud».

Hacienda ha puesto a disposición de fiscalía la documentación que acredita los presuntos delitos de evasión fiscal en los ejercicios 15 y 16 en los que pudieran haber participado Ronaldo, Mendes, Lim y Layhoon a través de la empresa Mint Capital del propietario del Valencia CF.



«Habrá tiempo de ver a Lim»

Por otro lado, Marcelino confirmó que no ha tenido tiempo de ver a Peter Lim, pero que sus ideas fueron transmitidas por interlocutores como Alemany y Longoria: «Estoy atento a la competición, a lo que es lo prioritario y lo que nos ocupa. Hay tiempo para todo, me ocupa buscar soluciones, que el equipo juegue bien y que gane para certificar la Champions. Voy apuradillo entre el anterior partido y el próximo. Habrá tiempo. Seguro que me reuniré con Peter. Y si no, hay interlocutores con la misma idea. Desde que estoy aquí hay una comunicación fluida y una coincidencia de ideas».