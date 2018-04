"Sin nervios" en Balaídos

Veinticuatro horas antes de rendir visita al Celta en Balaídos, Marcelino García Toral se encarnó en Luis Aragonés, en aquellas encendidas defensas que el Sabio de Hortaleza hacía públicamente de unos futbolistas de los que exigía el máximo en los entrenamientos. Un equipo siempre gana y pierde como grupo. Desde ese concepto de colectividad, el técnico asturiano aseguró que sintió como «una puñalada en el corazón» que las críticas por la derrota en casa contra el Getafe se centrasen «injustamente» en «dos jugadores». No les puso nombre, pero se refería a Andreas Pereira y Luciano Vietto, titulares en la última jornada y abroncados por Mestalla cuando fueron sustituidos. «

Marcelino también se refirió a la complejidad de medirse al Celta, que a pesar de no contar con su goleador Iago Aspas -«sería hipócrita no decir que la no participación de Aspas nos favorece»-, no pierde en Balaídos desde el mes de diciembre: «Es un equipo que le creó 17 ocasiones al Barcelona, que le marcó cuatro al Sevilla y puso al Madrid en dificultades».

A las bajas de Parejo y Gayà por sanción se unió ayer la de Simone Zaza por molestias físicas. La apuesta más probable será la de situar a Carlos Soler por el centro junto a Kondogbia, y gana enteros la posible titularidad de Ferran Torres en el extremo.