Las lágrimas de liberación de Medrán

El jugador del Valencia CF cedido en el Deportivo Alavés, Álvaro Medrán, no pudo contener la emoción después del partido que el conjunto vasco jugó y ganó a domicilio frente a Las Palmas. El centrocampista cordobés marcó el tercer tanto de los alavesistas (0-4 final) después de un tiempo prolongado de ausencia en las alineaciones desde que Abelardo se hiciera cargo el pasado invierno del equipo vitoriano. Desde entonces, Medrán, apenas ha vuelto a contar con minutos y a estas alturas de temporada solo acumula 17 encuentros, nueve de ellos como titular. Entrevistado por la cadena Gol después del partido, Medrán no pudo aguantar el llanto después del ostracismo vivido:

«De diciembre a aquí... De diciembre a aquí lo he pasado bastante mal, he trabajado mucho y creo que se ha sido injusto conmigo. He explotado y bueno? no puedo hablar...», afirmaba Medrán, que cortó su discurso variadas veces al emocionarse.

El centrocampista propiedad del club de Mestalla ha recibido el apoyo de distintos futbolistas, después de esas sentidas declaraciones. Uno de ellos es su compañero en el Valencia Nacho Vidal, que también ha padecido un prolongado periodo de suplencias y ausencias de las convocatorias de los que habló en una entrevista concedida a Levante-EMV. En un mensaje publicado en su cuenta personal en Twitter, el lateral derecho de El Campello dejó el siguiente escrito de ánimo: «Los deportistas vivimos muchos momentos en los que superarse y no rendirse es todo un reto. Emocionado al ver el sentimiento que hay detrás de estas imágenes. ¡Referente total amigo!», asegura.

Otro de los jugadores que ha querido dar la cara por Medrán es el centrocampista valenciano, ahora en las filas del Betis, Víctor Camarasa. El excanterano del Levante UD ha resaltado desde Twitter el esfuerzo, tantas veces oculto, de los futbolistas que en la elite dejan de contar con minutos de juego: «¡Qué grande eres Álvaro Medrán. Enhorabuena por la permanencia y te deseo lo mejor, desde fuera no se sabe todo lo que uno puede sufrir!», manifestó.

El contrato de Medrán finaliza el próximo 30 de junio, y no hay reservada opción de compra. Es uno de tantos jugadores cuyo préstamo no ha cuajado y que tendrán una difícil ubicación.

El caso de Medrán ha recordado a las declaraciones de André Gomes, realizadas a la revista Panenka, en la que resaltaba su frustración y sufrimiento psicológicos por no contar con minutos y no poder triunfar en el FC Barcelona, equipo al que llegó procedente del Valencia. «He llegado a sentir vergüenza de salir a la calle». El reverso emocional del mundo de élite del fútbol.