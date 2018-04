Marcelino: "No me veo muchos años en el Valencia"

"Ganarle al Eibar supone lograr un premio impensable al principio de temporada. Es una final. También para llegar a esta final hemos jugado muchas finales, con grandes resultados, que nos propician que faltando cuatro jornadas dependemos de nosotros mismos para ser equipo Champions la próxima temporada", afirmaba Marcelino en rueda de prensa.

A Marcelino no le preocupaba la ansiedad por lograr la victoria y entrar en una Champions que es el objetivo marcado: "No me preocupa que tengamos ansiedad. Creo que nos sabemos lo que nos jugamos. No nos jugamos el ser o no ser sino que tenemos cuatro posibilidades.Esta es la que dependemos de nosotros mismos. La disputamos desde el convencimiento. Respetamos al Eibar, pero creo que lo que supone la victoria va muy por encima de otras posibles situaciones a nivel anímico", señaló.

Preguntado por el Eibar, un rival exigente, Marcelino decía que "cada partido es diferente. El Eibar es un equipo muy competitivo, a mi me atrae mucho su estilo, por lo que su forma de jugar nos exige ser rápidos. No te dan ni tiempo ni espacio. Allí hicimos un muy buen primer tiempo pero no se dio el resultado por merecimientos. Tenemos que poner mucha intensidad al partido, crear ocasiones, y no concediendo".

Sobre si realizará muchos cambios para la cita del domingo, Marcelino decía que "tengo el derecho a elegir los jugadores y voy a seguir ejerciendo ese derecho con autonomía y con el único ánimo de ganar el partido. Este año hemos disfrutado del nivel competitivo del equipo. Lo único que espero es poder rubricarlo".

A Marcelino se le preguntó por el futuro y sobre si iba a hablar con el propietario del club, Peter Lim. "Una vez cumplido el objetivo y si Peter lo considera oportuno, hablaremos. Si se produce hablaré con él con franqueza y con análisis. Como siempre lo he hecho".

Entrando en nombres propios, y al ser preguntado por Carlos Soler, Marcelino decía: para mi hay un futbolista titular en esa posición que es Parejo. Carlos Soler podrá entrar en esa posición cuando Dani no esté. No hay un debate en ese puesto. Carlos Soler nos da trabajo, creatividad, llegada y equilibrio. En la zona del medio nos da unas u optras prestaciones según el partido".

Guedes fue otro de los protagonistas de la rueda de prensa. "El entrenador opina desde el punto de vista deportivo. A nosotros Guedes nos viene muy bien por rendimiento, perfil y conocimiento. Es un jugador muy importante. El futbolista se quiere quedar. A partir de aquí es el club el que sabe si puede. Si PSG decide quedárselo, aunque queramos comprarlo no podemos. Esperaremos a ver lo que pasa".

Cuando se le preguntó a Marcelino si estará muchos años en Mestalla señaló con un "No", decía, rotundo. "situaciones como la de Simeone son extrañas. Ocurre muy poco. La ampliación en su momento se verá. Ahora no es el momento. Tres años son bastantes, no muchos. Yo sigo con la misma mentalidad y estado de ánimo. Te diría que mejor porque estamos más cerca de la Champions".