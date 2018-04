Parejo: "Ojalá tengamos un equipo todavía mejor"

El triunfo del Valencia es el de Dani Parejo. Club y capitán se han rebelado contra un destino que parecía sentenciado en la mediocridad de dos decimosegundas posiciones seguidas. Un trance que ayuda a valorar el momento actual, a las puertas de conseguir la Liga de Campeones, con el barniz reflexivo que da la experiencia y la responsabilidad del brazalete: «Después de dos años tan malos, nuestras familias, los amigos, la gente cercana vivió situaciones muy complicadas... la afición no se divertía en Mestalla, no se merecían ver al Valencia el 12 en la clasificación, por el club que es y como demuestra su historia. Hace un año nadie daba un duro por nosotros, porque ahora le sacáramos diez puntos al quinto. Nos hemos ganado un crédito, estamos haciendo una temporada de sobresaliente. .. He trabajado mucho por ser mejor futbolista y persona», señalaba ayer.

Es el momento de saborear el presente y empezar a diseñar un futuro más ambicioso con un equipo acorde a las expectativas: «Todavía no estamos matemáticamente, falta poco, está cerca. La Champions es una competición exigente, habrá que valorar el nivel del grupo, los rivales, el bombo. La Liga cada domingo igual, es dura, cualquiera puede ganarte. Tenemos un gran equipo para hacer grandes cosas, ojalá que el año que viene tengamos un equipo un poco mejor», deseaba en voz alta el jugador de Coslada.

Parejo responsabiliza en la figura de Marcelino García Toral su mejoría futbolística y la transformación radical de un Valencia que ha vuelto a su hábitat de la Liga de Campeones: «Todos sabemos lo que ha sido y está siendo como entrenador, es un entrenador top por como entiende el fútbol, por condiciones. Por como ven el juego Marcelino y Valverde han sido los dos mejores que he tenido, también por mi forma de ver el juego, por sus planteamientos, las charlas motivadoras, los ejercicios de cada día, tienen algo que otros no tienen... Todos estamos encantados con la magnífica temporada del míster y ojalá podamos disfrutarlo en el Valencia mucho tiempo».

En la misma sintonía que Mateu Alemany, Parejo no quiso acelerar plazos respecto a su posible renovación de contrato, de la que no existen novedades: «No, que yo sepa. Creo que el club pensará como yo, que ahora no es el momento,hay que esperar a que pasen ciertos acontecimientos (en alusión a la clasificación de la Champions) y empezará a replantearse qué quiere para la próxima campaña».

Las obligaciones financieras del Valencia pueden empujar al club a realizar ventas. Al respecto, Parejo no quiso profundizar si se debería mantener a la base de la plantilla y se centró en el duelo frente al Eibar: «Va a ser duro, un partido muy competitivo por la forma de jugar del rival. El destino ha dicho que podemos ser de Champions en casa y con nuestra afición. Da gusto jugar este año en Mestalla. Hemos transmitido alegría, atrevimiento».