Marcelino confirma que su etapa de entrenador del Valencia no será larga

El entrenador del Valencia CF no aspira a convertirse en el Cholo Simeone de Mestalla, sino que su experiencia le sirve para tener claro que en el fútbol es muy raro permanecer en un mismo club durante muchos años. «No me planteo ser el Simeone del Valencia. Situaciones como la de Simeone son extrañas. Ocurre muy poco», añadió el técnico. Su trayectoria se ha distinguido por dirigir a nueve equipos en periodos cortos: Lealtad (1997-98); Sporting B (2001-03), Sporting (2003-05), Recreativo (2005-07), Racing (2007-08), Zaragoza (2008-09), Sevilla (2011-12) y Villarreal (2013-16).

Marcelino renovará. Pero no a cualquier precio. Y tampoco por mucho tiempo. Al menos eso es lo que se desprende de la charla de ayer con el técnico. Quiere compromiso del club, además de un proyecto de garantías. Por eso tiene pendiente una reunión con el propietario, Peter Lim, cuando el equipo haya logrado el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones. «La ampliación se verá en su momento. Ahora no lo es. Tres años son bastantes, no muchos. Yo sigo con la misma mentalidad y estado de ánimo. Te diría que mejor porque estamos más cerca de la Champions», explicó el entrenador.

A Marcelino se le insistió por su futuro y sobre si iba a hablar con Peter Lim de cara a la planificación deportiva, después de que Mateu Alemany y Pablo Longoria ya lo hubieran hecho días atrás. «Una vez cumplido el objetivo y si Peter lo considera oportuno, hablaremos. Si se produce hablaré con él con franqueza y con análisis. Como siempre lo he hecho», indicó.

Otra de las partes interesantes de la rueda de prensa del entrenador valencianista fue cuando se habló de nombres propios. Al ser preguntado por Carlos Soler, y si el canterano iba a jugar de medio centro y no pegado a la banda derecha como lo ha hecho a lo largo de la temporada, Marcelino fue muy claro: «Hay un futbolista titular en esa posición que es Dani Parejo. Carlos Soler podrá entrar en esa posición cuando Dani no esté o esté lesionado. No hay un debate en ese puesto. Carlos Soler nos da en banda trabajo, creatividad, llegada y equilibrio. En la zona del medio nos da unas u otras prestaciones según el partido».

Gonçalo Guedes fue otro de los protagonistas de la comparecencia. El Valencia CF quiere fichar en propiedad al portugués y negocia con el PSG. Ayer, Marcelino desveló que el jugador se quiere quedar en Mestalla. «El entrenador opina desde el punto de vista deportivo. A nosotros Guedes nos viene muy bien por rendimiento, perfil y conocimiento. Es un jugador muy importante. El futbolista se quiere quedar. A partir de aquí es el club el que sabe si puede. Si PSG decide quedárselo, aunque queramos comprarlo no podemos. Esperaremos a ver lo que pasa».



«Nos toca la lotería»

El partido ante el Eibar, si el Valencia gana volverá a la Champions dos años después, también tuvo sus minutos en la rueda de prensa. «Ganarle al Eibar supone lograr un premio impensable al principio de temporada. Es una final. También para llegar a esta final hemos jugado muchas finales, con grandes resultados, que nos propician que, faltando cuatro jornadas, dependemos de nosotros mismos para ser equipo Champions la próxima temporada. Nos habrá tocado la lotería si entramos en Champions», concluyó Marcelino.