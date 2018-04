El Valencia prepara su regreso a la Champions 3 temporadas después

Tres temporadas después, el Valencia volverá hoy a ser equipo de la Liga de Campeones si gana al Eibar. Esa es la ecuación más simple. El empate también le serviría si el Betis, a 10 puntos de distancia, no gana. Incluso una derrota podría meter hoy matemáticamente al Valencia en la Champions si el conjunto de Quique Setién no puntuara, tampoco, ante el Málaga en el Benito Villamarín. La cuestión es que, con solo 12 puntos por jugarse, el regreso del equipo de Marcelino a la élite europea es cuestión de horas, como mucho de unos días. No hay muchas cábalas que hacer. Una vez el Valencia consiga el objetivo, hay otros retos: terminar la Liga tercero, incluso segundo.

El 9 de diciembre de la temporada 2015-16, el Valencia disputó su último partido de la Champions. Perdió en Mestalla ante el Olympique de Lyon (0-2) en el último encuentro de la fase de grupos. Quedó tercero y después cayó eliminado en la Liga Europa a manos del Athletic Club de Bilbao.

Desde entonces hasta el pasado mes de septiembre, cuando se confirmó que el equipo de Marcelino había arrancado como un tiro, el Valencia vivió una de las peores épocas de su historia. Desde la destitución de Nuno, en aquella última temporada en Europa, ha habido 6 cambios de entrenador (Voro, Gary Neville, Ayestarán, Prandelli, otra vez Voro y Marcelino), fichajes horrendos y muchos disgustos. Aquella misma campaña de la despedida de la Champions, el Valencia sintió muy de cerca el descenso a Segunda con Neville en el banquillo. En plena decadencia, el equipo blanquinegro sufrió una de sus mayores afrentas históricas: el 7-0 en el Camp Nou en la Copa del Rey. Voro sacó al equipo del agujero en el último tramo de la temporada, cerrada con la marcha obligada de Paco Alcácer al Barcelona por necesidades económicas.

Ni Ayestarán, ni Prandelli después –dimitió a los 3 meses de su llegada–, mejoraron las prestaciones del Valencia el curso pasado, otra temporada discretísisima

La puerta de la Liga de Campeones está abierta desde principio de temporada. Y la posibilidad de que la vuelta a la Champions se materialice en Mestalla le da al partido un plus. La última vez fue en Almería, con aquel gol de Alcácer a última hora.

Marcelino recupera jugadores

Marcelino se ha tomado el partido como una final. El técnico asturiano recupera a algunas piezas clave como el capitán Dani Parejo, una vez cumplido su partido de sanción, el lateral Jose Luis Gayà y el delantero Simone Zaza, tras recuperarse de sus problemas físicos; mientras que pierde por sanción al defensa central Ezequiel Garay.

La vuelta al once inicial de Parejo supondrá la salida del equipo de Andreas Pereira y la vuelta a la banda derecha de Carlos Soler, mientras que la de Gayà mandará de nuevo al banquillo a Toni Lato. La baja de Garay será cubierta por el colombiano Jeison Murillo. La otra novedad en la línea defensiva será la vuelta al lateral derecho de Martín Montoya en detrimento de Vezo. Ante la importancia del partido, Marcelino ha citado a los veinte futbolistas que tiene disponibles.