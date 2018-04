Roig ya ve al Valencia CF en la Champions

El presidente del Villarreal, Fernando Roig ya ve al Valencia en la Champions. "A nosotros nos faltarán pocos puntos -para jugar la Liga Europa-, pero me gustaría estar en la situación del Valencia para no estar preocupado. Al Valencia no le falta nada. Estará en Champions y nosotros esperamos estar en Europa el año que viene", dijo en el acto de presentación del III Trofeo Villarreal CF de pelota valenciana.

Para Roig lo más importante en el partido del sábado ante el Valencia son "los tres puntos en juego, que haya buen partido y rivalidad deportiva porque al final esto no es más que fútbol".

Además, destacó que los aficionados del Villarreal tienen "mucha ilusión" puesta en el partido, y deseo que los seguidores que se citen en el estadio "tengan buen comportamiento y disfruten de este gran partido" en el que espera que consigan el objetivo de disputar la Liga Europa.

Fernando Roig también indicó que, tras confirmarse la permanencia la del Levante en Primera, los tres equipos valencianos hacen que "la Comunitat sea más grande a través del deporte".