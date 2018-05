Horas decisivas por Guedes

El fichaje de Gonçalo Guedes es la operación prioritaria y urgente en el Valencia. El del atacante internacional portugués fue el principal nombre en la anhelada reunión que mantuvo ayer Peter Lim con el director general, Mateu Alemany, el jefe del área técnica, Pablo Longoria, y el entrenador, Marcelino García Toral, que todavía no había podido coincidir con el máximo accionista. El cónclave, en un hotel del paseo marítimo, finalizó pasadas las 6 de la tarde y acabó con una principal idea de consenso: se pretende que Guedes sea el pilar del próximo proyecto, en el que con una altísima probabilidad se retornará a la Liga de Campeones.

El escenario pasa de València a Catar. Tal como informaba ayer la 97.7 Radio Levante, Lim se desplazará hasta Doha para reunirse con su buen amigo Nasser Al-Khelaïfi, dueño del PSG, y tratar de pactar la incorporación. La intención del Valencia es de cerrar un precio en 40 millones de euros, una cantidad ventajosa dada la proyección espectacular del jugador. Dependiendo de la evolución de la negociación de Guedes, pivotarán el resto de operaciones.

El tiempo es un argumento de peso en el futuro de Guedes. Por la proximidad del Mundial, que puede disparar los precios, y también por la concurrencia de otros clubes que han tomado nota de la eclosión de la gran joya del fútbol portugués. Uno de ellos es el Nápoles de Maurizio Sarri. La admiración del técnico de los partenopeos por el extremo luso no es nueva, se remonta al duelo de Liga de Campeones que enfrentó al Nápoles con el Benfica en septiembre de 2016. «Tienen un jugador que me ha impresionado, Gonçalo Guedes, me gusta mucho», reconocía Sarri en la previa cuando se le preguntaba por los jugadores que más le preocupaban del cuadro lisboeta. Guedes tenía entonces 19 años y no tardaría en dar el salto al PSG.

Sarri (que podría marchar a la Premier) no ha olvidado a Guedes, que se ajusta al dibujo táctico del 4-3-3 y al que ve que puede jugar en las posiciones de Callejón como de Insigne. El Nápoles, además, se adapta al perfil de entidad del Valencia, con una garantía de minutos más asequible que la de otros clubes de más repercusión mediática, como los grandes de la Premier League o el propio PSG.

Otro factor hay que tener en cuenta, como la creciente influencia de Jorge Mendes sobre el Nápoles. El representante portugués ha estrechado vínculos con Aurelio De Laurentiis, propietario del Nápoles. Una relación que ha dado frutos. La mediación de Mendes fue clave para que el defensa francoargelino Faouzi Ghoulam renovase con el club del San Paolo. Además, el meta del Sporting de Portugal, Rui Patricio, es el gran favorito para sustituir a Pepe Reina en la portería. Por último, se asocia también a la intervención de Mendes el sorprendente fichaje de Carlos Vinicius Alves Morais, delantero brasileño del Real Sport Clube de Queluz, colista de la segunda división portuguesa, pero segundo máximo goleador del torneo.