Todos quieren fichar a Cancelo

João Pedro Cavaco Cancelo (Barreiro, Portugal; 27/5/1994) se ha ganado por derecho propio en el mundo del fútbol ese apodo de El Deseado que años ha tenía Fernando VII. Porque al futbolista portugués, que todavía pertenece al Valencia CF, se lo rifa media Europa. A sus 23 años, Cancelo, que juega cedido en el Inter de Milán, ha visto aumentar su caché hasta el punto de que los 38 millones de euros que valen su libertad parece una cifra muy asequible para los grandes buques del panorama futbolísticos continentales.

La continuidad de João Cancelo en el Inter se antoja complicada. El club milanista, pese a que su entrenador Luciano Spalletti quiere que Cancelo siga a toda costa, no está por la labor de alcanzar la cifra que exige el Valencia CF. Al igual que sucede con Rafinha, quien también ha jugado cedido en San Siro este año, el Inter quiere prolongar el préstamo del futbolista portugués, algo que Peter Lim no quiere bajo ningún concepto. El propietario del Valencia CF ya encargó al representante Jorge Mendes que buscara una buena venta, millonaria, para el futbolista.

Bajo esta tesitura, llega el interés del Manchester United. Las buenas relaciones entre el club inglés y su círculo de influencia (los Neville y la Generación del 92), con Peter Lim y Jorge Mendes abren las puertas del United a Cancelo. En Old Trafford andan buscando un lateral después de que el italiano Matteo Darmian esté muy cerca de firmar por el Juventus porque ni Lichtsteiner, ni Cuadrado, ni De Sciglio ni Höwedes han conseguido afianzarse en esa demarcación. La opción de Cancelo está sobre la mesa del Manchester United.

El Juventus también está en la nómina de clubes que se habrían interesado en Cancelo. La Juve está en proceso de relevo para sus futbolistas de banda, y desde Italia apuntaban a Cancelo como una de las opciones. Sin embargo, la más que posible llegada de Darmian, y el interés por Héctor Bellerín, canterano del Barça que juega en el Arsenal, colocan a Cancelo en un segundo plano.

El último de los clubes que apareció ayer como posible destino de Cancelo fue el Real Madrid. La Gazzetta dello Sport apuntaba que el portugués podría estar en la órbita del Bernabéu. Según apunta el periódico italiano, hasta el Valencia ya habrían llegado ofertas de la Premier League que rondan los 40 millones de euros además de una del Madrid. Dani Carvajal es el único jugador de garantías para esa posición ya que Zidane no confía en el joven Achraf y si el cuadro blanco no puede cerrar el fichaje del donostiarra Odriozola, Cancelo podría ser una buena opción.

João Cancelo llegó a Mestalla en agosto de 2014 a través de su representante Jorge Mendes, tras haber obtenido una opción de compra sobre sus derechos la compañía Meriton Holding Ltd de Peter Lim por 15 millones de euros, que estaba negociando este verano la compra de la mayoría accionarial del Valencia CF. Su llegada se produjo porque el club negociaba la salida del equipo de João Pereira.

Su explosión en el club de Mestalla, comenzó siendo suplente de Barragán como lateral derecho, le abrió las puertas de la selección absoluta de Portugal. En 2016, el futbolista debutaba con la selección de Fernando Santos, vigente campeona de Europa, en un amistoso frente a Gibraltar en el que logró marcar. En los dos siguientes partidos, ante a Andorra e Islas Feroe, marcó en cada partido. En cuatro años, su cotización se ha disparado.