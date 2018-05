Zaza da el primer paso

Simone Zaza no quiere prolongar los rumores sobre su salida del Valencia y ha emplazado al club a dialogar para encontrar una solución. El delantero italiano se encuentra muy a gusto en el club de Mestalla, pero accedería a un traspaso si se le transmite oficialmente que no entra en los planes del próximo proyecto. De momento, todos los indicios se remiten a las sensaciones del jugador con las oportunidades decrecientes que ha tenido en la segunda vuelta, y que tuvieron como ejemplo definitivo su ausencia de minutos en el encuentro contra el Villarreal.

Marcelino García Toral quiere retocar la delantera con jugadores que cumplan con un perfil más dinámico, que sepan atacar mejor al espacio y que no se limiten a ser rematadores, principal faceta que se destaca en el exfutbolista de la Juventus.

Zaza no tendría inconveniente en seguir y participar de la Liga de Campeones a cuya clasificación ha contribuido con una docena de goles, pero ya ha puesto su futuro en manos del representante Beppe Bozzo para encontrar una solución.

El destino ideal es Italia, antes que volver a probar suerte en otro campeonato foráneo. Y de momento, el Milan sigue siendo el club favorito. Como ya publicó este periódico ayer, los milanistas buscan nuevos referentes para reforzar un proyecto que, pese a los 200 millones invertidos en fichajes, solo ha podido optar a luchar por la sexta plaza en la Serie A. Zaza sería uno de los jugadores elegidos por Gennaro Gattuso para reconstruir la identidad del club rossonero, todo un histórico del fútbol mundial.