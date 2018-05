Marcelino: "No puedo calificar quién se quedará porque el club necesita vender"

¿Entiende las críticas por llevar cinco partidos sin ganar pese a haber cumplido el objetivo?

No soy quién para decirle nada a la afición. Estoy muy satisfecho del apoyo, nos han ayudado a ganar partidos, sabemos que es una afición exigente. No se le puede poner ningún pero a lo hecho por la plantilla, cuando has superado todas las expectativas. Perdimos dos partidos más que el Atlético y uno que el Real Madrid. No tengo nada que reprochar a esta plantilla. Cuando una plantilla saca 16 puntos al quinto en la jornada 31, en esa situación es absolutamente lógico que haya un bajón en la intensidad y en la concentración. En este bajoncito merecimos sumar más puntos.

¿Es el momento para dar oportunidades o cambiar el sistema, o jugar con Soler por dentro?

No tengo necesidad de cambiar el sistema porque va a jugar Carlos por el medio. Hemos sido partidarios de jugar desde la organización, cuantos menos cambios hagamos todo es menos complicado. Nos movemos muy bien de esta forma, y buscaremos los jugadores con el perfil adecuado para perfeccionar la idea, pero sin cambiar de sistema. Tengo la sensación de que si cambio al 4-3-3 o 4-2-3-1 aumento las dudas de los jugadores y eso te hace perder la personalidad. Seguiremos confiando en esa idea y buscaremos los perfiles para llevarla a cabo.

¿Va a seguir Cancelo?

Después del 31 de mayo, sabremos en esa fecha si un equipo que tiene opción de compra lo ha ejecutado, y si vuelve o ya no vuelve. Si vuelve, el mercado va a seguir abierto igualmente. Es muy buen jugador, pero no sé lo que va a ocurrir.

Rodrigo ha explotado este año como segundo delantero, ¿cuanto cree que vale en el mercado?

No tengo ni idea. Es imposible valorar a los futbolistas, se pagan unas cantidades desorbitadoas. Rodrigo nos ha dado mucho, nos da goles y ha sido muy participativo en acciones de ataque y contraataque.

¿Qué opinión le merece la temporada de Garay?

Ha hecho una muy buena temporada, nos ha aportado gran experiencia en partidos importantes. Como todos como el resto de la plantilla y el cuerpo técnico, creo que podremos crecer, y que el rendimiento siempre puede ser mejor.

¿Es el momento para dar minutos a menos habituales, o subir a Gonzalo Villar?

Gonzalo va a ir convocado para el partido de mañana. Dani es baja por tarjetas y Kondogbia tiene molestias que ya arrastraba y no viajará.

¿Va a operarse Zaza de la rodilla? ¿Cuenta con él para el año próximo?

No me consta que haya prevista ninguna intervención en la rodilla. Es un jugador que es importante, no puedo asegurar que ninguno de los futbolistas pueda seguir aquí, ha demostrado ser importante. Y como delantero, al igual que el resto, ha tenido rachas, pero ha sido un jugador francamente importante. No puedo calificar a los jugadores que pueden estar la próxima temporada porque el club necesita vender.

¿Esperaba que se parara el partido de Arabia Saudí por los rezos?

Hicimos un esfuerzo por ir a este partido. No sabíamos nada del parón y resultó ser un poco sorprendente, pero se aceptan las condiciones de ese partido.

Anil Murthy le alabó sus condiciones como entrenador, director deportivo y scouting

Desconocía esas declaraciones y agradezco al presidente sus alabanzas, pero no me da tiempo a todo. Tenemos voz y voto en la planificación y si tengo posibilidad de dar mi opinión debo ver al futbolista en cuestión. Pero no propongo nombres.

¿Cuál es la idea de mercado?

El mercado marca los tiempos, no conviene que cometamos precipitaciones. En los años de Mundial y Eurocopa, incluso se retrasa el mercado. No sabemos cuando van a ser los momentos idóneos.

Hoy hace un año que se anunció su fichaje ¿Cuál es su balance?

Ha sido un año muy bueno, mucho mejor de lo que preveía. Hemos tenido autonomía de trabajo y el respeto del club en las decisiones, también la aceptación y trato de la afición. He coincidido con la mejor plantilla a la que mejor he dirigido, tanto desde el punto de vista como humano, eso nos ha llevado a superar expectativas.

¿Va a seguir Andreas Pereira?

Es difícil que queramos firmalo porque no hemos tomado ninguna decisión. Debemos dispensar un gran respeto a los jugadores que nos han llevado hasta aquí.

Con la exigencia de la Champions, hacia donde puede ir el salto evolutivo del equipo, hacer un equipo con más experiencia, con más jugadores españoles?

Debemos hacer un equipo que tengamos la seguridad que vamos a tener un equipo a nivel competitivo mejor. No vamos a priorizar si es español, identificaremos los perfiles para hacer del equipo un conjunto mejor. El mercado será el que nos diga si podemos acceder a esos perfiles o buscar otros.