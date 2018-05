«Los jugadores que participaban menos han tenido un nivel bueno»

Marcelino García Toral estaba muy satisfecho tras volver a ganar después de cinco jornadas y reiteró la convicción que había mantenido el equipo en reencontrarse con el triunfo: «Vengo manifestando que este equipo siempre intenta ganar. No creo que haya habido mucha diferencia entre este partido y el del Celta o el Eibar. A veces aciertas y otras no. Hemos acertado con un golazo de Lucho y hemos mantenido la portería a cero, que es muy importante. Estoy muy satisfecho porque hay jugadores que venían participando menos y han tenido un rendimiento muy bueno. Empezamos un poco irregulares, luego fuimos dominadores y en el segundo tiempo tuvimos ocasiones para marcar más goles», consideraba.

El técnico fue preguntado, directamente, si Vietto tiene opciones de seguir en el Valencia después de la reivindicación con su gol: «Lucho vino a mitad de curso, a un equipo con un funcionamiento muy bueno, con delanteros con rendimiento alto y él estuvo irregular. Luego fue interviniendo menos. Cuantos menos minutos intervienes más necesitas el acierto. Yo lo veo entrenar y entrena muy bien. Tiene capacidad, en el Valencia creo que no ha rendido con toda su capacidad por muchos factores, ya que venía de una situación complicada en el Atlético y le costó adaptarse. Cualquier situación individual que podamos decir no se atiende a una valoración definitiva. Cuando acabe la competición empezaremos a tomar decisiones, creo que es lo correcto. Desde mi punto de vista esta plantilla merece el máximo respeto porque nos llevó adonde no pensábamos. En su momento lo valoraremos y decidiremos».

A una jornada de acabar una temporada para el recuerdo, a Marcelino fue requerido sobre el ambiente que se espera de Mestalla para la próxima campaña, la del regreso a Champions: «Me gustaría que hubiera un homenaje mutuo. Creo que este ha sido un año muy bueno en todo», reconocía. «La afición se identificó con su equipo, los jugadores tienen que estar agradecidos a ese comportamiento porque nos ayudó en muchos partidos. Vamos a jugar la Liga de Capeones, con todo lo positivo que es. Tenemos que disfrutar de este gran año todos juntos. Hay que vivir el presente y es muchísimo mejor de lo que esperábamos cuando empezamos la Liga».