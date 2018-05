Natalia Gaitán renueva con el Valencia hasta 2020

El Valencia CF ha renovado a Natalia Gaitán hasta 2020. La mediocentro defensiva destaca por su polivalencia, lo que le ha permitido jugar de mediocentro, central y lateral.

En declaraciones a la web del Valencia CF, la colombiana afirma que su renovación obedece a que "hoy en día el club ha crecido mucho y aunque los resultados de este año no han sido los mejores, deseamos que en los próximos años el equipo siga creciendo y profesionalizándose en todos los aspectos como lo viene haciendo. Asimismo, a medida que el fútbol femenino en España siga evolucionando, todos los clubes se beneficiarán, incluido el Valencia CF, y podremos competir a un mayor nivel del que hemos estado hasta ahora".

Gaitán señala que "esta temporada ha sido dura con la lesión y no he podido jugar ni aportar lo que quería al equipo. La próxima estará llena de nuevos desafíos y espero poder estar a mi máximo nivel para sumar al bloque y conseguir muy buenos resultados. Por supuesto, con la ayuda de la afición, que ha estado siempre con nosotras, inclusive cuando no nos salen muy bien las cosas son los primeros que nos animan desde la grada y sufren tanto como nosotras. Así que solo queda agradecerles y decirles que los esperamos la próxima temporada para seguir sumando buenos momentos juntos."

Esta renovación se une a las de la guardameta Jennifer Vreugdenhil, que seguirá vistiendo la elástica valencianista durante la próxima temporada, tras haber renovado su contrato hasta el 30 de junio de 2019, la de Paula Nicart, que va a seguir siendo blanquinegra durante las dos próximas temporadas, tras haber renovado el contrato hasta el 30 de junio de 2020, y Gio Carreras, que ha acordado prolongar la vinculación hasta el 30 de junio de 2019. Esta última apunto que "he renovado porque sigo creyendo en el proyecto del Valencia CF Femenino, en su ambición por aspirar a más cada año. Me siento bien aquí, en el equipo, con la afición y en la ciudad. Hace cinco años aposté por el proyecto y me he sentido en casa desde entonces. A pesar de que todos los años se han vivido cambios, el equipo siempre ha mantenido esa esencia dentro del vestuario que lo hace diferente a los demás. Hemos vivido etapas complicadas en estos años, pero también ha habido temporadas espectaculares e inolvidables. Creo que la evolución ha sido muy ascendente, de ser equipo sorpresa a, hoy en día, ser un referente en el fútbol femenino español".