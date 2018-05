El Valencia se abraza a su gente en Mestalla

El Valencia vivió ayer la antesala de su celebración por volver a la Liga de Campeones con un baño de masas en Mestalla. El festejo y los agradecimientos recíprocos entre futbolistas y afición será el domingo, con la disputa del último partido de Liga ante el Deportivo, a las 12 horas. Pero el entrenamiento a puertas abiertas en el estadio marcó el inicio de la fiesta, con la presencia de unos 7.000 espectadores que poblaron la Tribuna y parte de Anfiteatro.

Los niños fueron los principales protagonistas. Era la tarde perfecta, después de la salida del colegio, para ir en familia a Mestalla a ver en acción a Marcelino y sus jugadores, que deleitaron a los presentes con varios minipartidos. Guedes, Zaza, Parejo y Neto fueron los más aclamados en la primera sesión a puerta abierta que se recuerda en Mestalla, en un acto más propio de las selecciones.



El Valencia no paga, de momento

El Valencia CF no tiene previsto pagar los 23,6 millones de euros de la multa de la Comisión Europea hasta que esté «solucionado el fondo de la cuestión». De esta forma, el club de Mestalla anuncia que no se ve obligado a pagar antes del 5 de julio, como así se lo comunicó la CE al Instituto Valenciano de Finanzas el pasado martes.

Fuentes del Valencia aseguran que el proceso «continúa», en relación a que espera la resolución del Tribunal de la Unión Europea el recurso de casación que le queda en la recámara. En el caso de que este también fallara y el club siguiera sin pagar, el IVF se vería obligado,a través de Hacienda, a poner en marcha el procedimiento de embargos de cuentas del club.

El Valencia argumenta su negativa a pagar antes del 5 de julio en que el proceso no está finalizado. «El club va a seguir defendiendo sus intereses. La orden de recuperación que ordena la CE al IVF no implica que tengamos que pagar antes de esa fecha, porque todavía no está decidido ni debatido el fondo de todo esto», apuntan fuentes del club, en relación que el club considera que no se ha juzgado aún si se vio beneficiado o no por el aval público para la ampliación de capital de 2009.