El club permite a Bakkali jugar el domingo con el Deportivo en Mestalla

Zakaria Bakkali (Lieja,Bélgica; 26/1/1986) todavía no ha tenido suerte en la Liga española. Su aportación al Valencia CF fue simbólica desde que firmó por el club de Mestalla, que decidió cederlo al Deportivo para que el extremo belga cumpliera su formación.

Sin embargo, Bakkali tampoco se ha hecho como futbolista en Riazor. Ocho partidos de Liga y uno de Copa, con cero goles en su casillero particular, hablan de su más que discreta temporada con un conjunto gallego que consumó su descenso a segunda división esta temporada.

Aún así, hace unos días, el Deportivo solicitó al Valencia CF que el belga pudiera jugar el domingo en Mestalla (12:00 horas) en el último partido de Liga pese a su condición de cedido. El técnico del Deportivo, Clarence Seedorf, pidió a la secretaría técnica del club blanquiazul que agilizase la petición con el fin de poder alinear al extremo. Seedorf lleva trabajando toda la semana con el futbolista en el once titular del cuadro gallego. El Valencia aceptó la propuesta ya que ninguno de los dos equipos se juega nada.

Zakaria Bakkali llegó al Valencia CF en verano de 2015, a los 19 años, procedente del PSV holandés. El futbolista firmó un contrato hasta 2020 en Mestalla, club al que vino de la mano de Jorge Mendes.