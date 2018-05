Marcelino, indignado con la ausencia de Kondogbia en el Mundial

¿Cuál ha sido el partido que mejor recuerdo te ha dejado de esta temporada?

Desde el primer partido frente a Las Palmas se vio una predisposición importante de ayudar al equipo. A partir de ahí, se fueron ganando partidos y se fue formando un ambiente muy favorable y una unión que iba siendo más fuerte. Eso nos ha ayudado mucho. El futbolista cuando se ve respaldado por su afición, su rendimiento aumenta. Así lo afirman grandes estrellas mundiales. Ha habido partidos con un ambiente extraordinario, Atlético, Sevilla, y durante toda la temporada. Quisiera que el último partido hubiera como colofón una victoria, que haya un homenaje mútuo, entre el equipo y la afición, hacia unos jugadores que han representado muchísimos valores con los que nos identificamos.

¿A Guedes le dirá "adiós" o "hasta luego"?

A Guedes le diré "hasta luego", es un saludo que utilizo bastante. Le desearé suerte para el Mundial y para el futuro. Mi deseo será el mismo si se queda a o se va, hemos difrutado con él, es un chico agradable.

¿Qué ha pasado con Andreas Pereira?

Se lesionó, le hicimos un diagnóstico y mostró una predisposición rápida a irse. Se fue... qué le vamos a hacer.

¿Cuándo se va a firmar su renovación como técnico?

No ha habido negociación, cuando dos partes no se ponen en una mesa es imposible que haya nada. Para mí no es relevante porque tengo un año más de contrato que voy a cumplir feliz.

¿Cancelo se contempla como fichaje?

Es un gran jugador, de un nivel muy alto, a nivel defensivo su experiencia en el Inter le ha aumentado su nivel defensivo. Si el Inter no ejerce la opción, si no hay ofertas convincentes, yo estará encantado de que Cancelo formase parte de nuestra plantilla.

Se le ve decepcionado con Andreas ¿Está arrepentido de haber contado con él?

No me puedo arrepentir de haberlo puesto más o menos en función de una situación puntual. Intentar ser justo es una circunstancia muy importante con los jugadores. Si yo fuera su agente o su padre, le hubiera recomendado actuar de otra forma.

¿Es positivo que Neto y Kondogbia no vayan al Mundial porque van a poder descansar?

Un entrenador siempre quiere el estado de ánimo perfecto de sus jugadores, pero una de las mayores ambiciones que debe tener un futbolista es representar a su país. Ha habido alguna situación que no me cuadra, ha habido jugadores con un nivel top, ir a su selección sería un impulso para su confianza. A su vez me han manifestado estar tremendamente orgullosos del trabajo que han hecho. Son jugadores que en septiembre empiezan, en octubre confirman, a los siete meses demuestran un nivel top. Yo hubiera ido a verlo jugar en directo, con el máximo respeto al seleccionador.

Hay muchos jugadores apercibidos que podrían perderse el primer partido de Liga. ¿Condiciona su alineación?

Mañana después del entrenamiento decidiré la alineación. Tenemos varios jugadores con cuatro amarillas. Si les toca jugar, no les diré que no disputen la jugada.

¿Cuántos delanteros van a repetir?

Me gustaría que estuvieran todos, pero quizá algunos no puedan estar y haremos valoraciones para hacer un trabajo atacante mejor.

¿Respecto a su renovación, prefiere esperar a que se concrete el proyecto?

Para mí lo importante es celebrar con la afición un extraordinario año, y trabajar duro para la próxima temproada. Todo lo demás es secundario. Podría accionar una cláusula liberatoria pero quiero seguir aquí, no hay ningún problema. No depende en concreto de nada.

¿Usted hubiese convocado a Kondogbia?

Veo a nuestro seleccionador que va a Italia, Inglaterra a ver jugadores... yo hubiera hecho lo de Lopetegui. Ha demostrado un nivel altísimo, pero todo son opiniones, ser seleccionador es muy complicado, siempre habrá gente que discrepe, y es lógico que al entrenador del Valencia le gustaría que hubiese más jugadores de su equipo.

Rubiales, presidente de la RFEF. ¿Qué valoración le merece?

No sabría decirte. Hay unas elecciones, y determinan una de las posibilidades para ejercer un cargo, le felicito y deseo que contribuya a potenciar el fútbol español.

¿Va a venir Marcano?

Tenemos centrales de garantías y Marcano no tiene nada hecho con el Valencia. Que me conste.

¿Si saliera Rodrigo le trastocaría mucho los planes?

Rodrigo es un jugador muy importante, pero esto es fútbol. El jugador tiene su opinión, el club que tiene los derechos y un tercero que quiere comprar. Si se llega a un acuerdo el entrenador poco puede hacer, Puestos a elegir, si el jugador está con la convicción de querer quedarse, que es el caso de Rodrigo, prefiero que siga.