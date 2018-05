Marcelino sentencia a Pereira

El primer jugador sentenciado por Marcelino García Toral de cara a la próxima temporada es Andreas Pereira. La decisión del extremo brasileño de anticipar su regreso a Manchester tras su lesión antes de jugar contra el Girona, finiquitando así su cesión al club de Mestalla, ha disgustado al técnico, que ayer no ocultaba su decepción: «Es un tema un poco confuso, (Andreas) se lesionó, le hicimos un diagnóstico y mostró una predisposición rápida a irse, pues si se fue... qué vamos a hacer».

Cuando fue insistido sobre si se arrepentía de haber alineado a un jugador que no ha abandonado la irregularidad durante toda la toda la temporada: «Yo me puedo arrepentir de haberlo puesto más o menos, hacer las alineaciones es una tremenda responsabilidad, en mi caso siempre le doy muchas vueltas, intentar ser justo es algo muy importante a la hora de tomar decisiones. Pero si yo fuera su agente o su padre le hubiera recomendado actuar de otra forma, pero como no lo soy, lo acepto y ya está».

Las palabras de Marcelino confirman las impresiones que el técnico trasladaba esta semana en su entrevista a Levante-EMV, cuando reconoció que esperaba más del futbolista: «Es joven y vino a un club como el Valencia. Es una experiencia que nos sirve. Viene del Manchester United, pero realmente viene del Granada. Allí tuvo un muy buen rendimiento, pero no es lo mismo jugar en el Valencia. Además, no fue desde el principio titular y eso te conlleva celeridad, precipitación, querer demostrar mucho. Llegó, empezó a jugar... pero le pasó un torpedo al lado (Guedes), y con Carlos Soler ya muy consolidado».

Indignación con Deschamps

Marcelino también salió en defensa ayer de los futbolistas que no han sido convocados para el Mundial de Rusia. Sin dar nombres, el técnico se refería al caso concreto de Geoffrey Kondogbia, que no ha entrado en los planes del seleccionador francés Didier Deschamps que durante toda la temporada no ha enviado a ningún emisario para ver en directo al centrocampista. Por contra, Brasil sí envió a Taffarel, entrenador de porteros de Brasil, para supervisar a Neto: «Yo veo a nuestro seleccionador que va a Inglaterra e Italia a ver jugadores seleccionables y luego decide. Yo hubiera hecho lo que hace Lopetegui, pero cada uno tiene su forma de trabajar y cada una es respetable. Aquí hay jugadores que dieron un nivel altísimo, pero al final son opiniones. Son jugadores que en septiembre empiezan, en octubre confirman, a los siete meses demuestran un nivel top. Ser seleccionador es complicado».