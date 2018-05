El técnico llena el Club Mercantil y asegura: «El Atlético es el camino»

En un salón de actos del Club Mercantil abarrotado, Marcelino se confesó ayer ante trescientos de aficionados en la 97.7 Radio Levante. El entrenador del Valencia aclaró que el club «debe seguir el camino del Atlético de Madrid» y advirtió que la temporada que viene «va a ser muy importante para el Valencia». El técnico asturiano sabe que competir en la Champions, Liga y Copa es una vara de medir para un club que quiere recuperar su prestigio.

En la entrevista a cargo de Héctor Gómez, presentador del programa «Tribuna Deportiva», Marcelino tuvo la complicidad de los asistentes en todo momento. «Sé que cuando perdimos varios partidos os pusistéis un poco nerviosos, pero sabíamos que con los 40 puntos ya teníamos dos tercios logrados para llegar a la Champions».

Marcelino no se atrevió a dar detalles sobre los fichajes. «Depende de los que salgan. Pero tengo claro que hemos de acercarnos al perfil que queremos. No vale fichar a un jugador que llame la atención pero no se ajuste a nuestro perfil», aseguró.

El técnico elogió a Kondogbia: «Seguro que es el mejor fichaje de la Liga. Un jugador que viene con 25 años y debamos pagar 25 millones cuando por otros se paga 100...».