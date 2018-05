Marcelino: «No marcamos los plazos del mercado»

De cara a la próxima temporada será muy complicado que el Valencia repita como el equipo que más ha mejorado en puntuación respecto al año anterior, con 27 puntos más en la tabla. Pero Marcelino aspira a reeditar la cuarta posición cosechada en la campaña finalizada ayer. El entrenador añadió que para ello será fundamental que el equipo no se debilite y que aumente la capacidad de la plantilla. «A partir de mañana empezaremos a trabajar sin prisas pero sin pausas para tratar de mejorar el equipo, ver lo que nos ha faltado, ver en qué podemos mejorar y tomar las decisiones adecuadas», indicó.

Marcelino señaló que el mercado les «puede obligar» a tomar decisiones que «no deseamos adoptar» y admitió que estarán expuestos a vender, por lo que para no perder competitividad deberán fichar bien. Para ser cuartos en la Liga y rendir al máximo en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, Marcelino considera que será importante invertir bien y descartó que sea fácil completar el equipo antes del 31 de agosto. «El mercado es como es y los plazos no los marcan los técnicos. Además, este año, como hay Mundial, todo se retrasará y el mercado se alargará», prosiguió el entrenador del Valencia, quien destacó que también influirá la decisión de algunas ligas de cerrar antes el mercado y que lo importante es no precipitarse en las decisiones.

El Valencia, una vez concluida la Liga, reducirá el ritmo de entrenamientos y ha limitado a dos las sesiones de trabajo para la próxima semana, que han sido fijadas para el miércoles y el viernes.