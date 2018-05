Zaza: «De mi futuro hablan otros, yo quiero estar aquí»

Simone Zaza quiere seguir disfrutando de Mestalla, del club que le ha reactivado su carrera. Su salida se da como casi segura, pero él no se resigna: «De mi futuro hablan otros. Yo no hablo. Siempre he dicho que aquí estoy bien. Quiero estar aquí».

El delantero hizo balance de un año notable: «Hemos competido hasta el último partido y esta afición se merece este final. Estamos todos satisfechos de esta temporada y ahora toca descansar para volver otra vez. Estoy contento por mi gol porque siempre que marco estoy contento, pero lo más importante es que hemos ganado», indicó Zaza en declaraciones a Bein Sports.



La camiseta del Centenario

El Valencia sorprendió a sus aficionados al saltar al terreno de juego contra el Deportivo de la Coruña luciendo la segunda camiseta que vestirá la temporada que viene, la del centenario, la 2018-19. El diseño es azul marino con franjas y dorsales naranjas.