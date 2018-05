Alemany: "Rodrigo vale 120 millones y con Guedes hay que tener paciencia"

Se deben ingresar 45 millones por beneficio neto de ventas. Hay ofertas para disminuir ese déficit?

El importe de la cuantía es más o menos esa. El mercado está en su inicio, estamos a mediados de mayo, es muy pronto. Ha habido alguna oferta que hemos rechazado, pero ya las comunicaremos si las aceptamos.

En las conversaciones con el Inter por Kondogbia y Cancelo. Está regateando el Inter?

Con Kondogbia nuestra intención es hacer la compra, lo haremos en los próximos días. El Inter conoce nuestras intenciones. Merece la pena esa fuerte inversión. Con Joao el deadline finaliza el 30 de mayo. El jugador les interesa, pero no vamos a admitir ningún posicionamiento que no sea el cumplimiento del pacto. Las cesiones han repercutido en un gran rendimiento de los dos jugadores en dos equipos que han acabado en Champions. Pero no vamos a negociar ni una coma.

Abonos de la próxima temporada. Se incluirá la Liga de Campeones?

No voy a chafar la sorpresa. Estamos a punto de sacar la campaña de abonos. Habrá una notificación oficial.

¿Gonçalo Guedes se quedará?

Es conocido por todos que queremos que siga. Hay unanimidad en lo que nos ha ayudado, nos gustaría que continuase con nosotros, con compra o cesión. El mercado está muy complicado, es un jugador muy importante de un club que está en otra dimensión. Ellos marcarán los tiempos. Hay un Mundial, han cambiado de entrenador. Hay que tener paciencia, va a ser un mercado más difícil que el del año. Al propio futbolista le gustaría continuar. Hay que tener paciencia.

¿Con Rodrigo hay una cantidad para negociar?

He leído especulaciones. Hay una cantidad, que son 120 millones. A partir de esa cantidad podemos negociar. Es capitán, es feliz, es un jugador muy importante para nostros. Si hay una grandísima oferta la valoraremos. Nuestra posición es clara.

¿Cómo va Bruselas y la investigación de la FIFA?

No tenemos conocimiento, es sorprendente que se abra ese expediente, por volumen de los casos y su gravedad, habrá que esperar, pero está parado. Es sorprendente que no se abran expedientes en otros países. Es injusto. Respecto a Bruselas, hay una novedad, que la Comisión Europea nos dice que se pague si queremos recurrir, que hay que depositar a cuenta. En el recurso final somos optimistas y saldrá cero, probablemente, o una cantidad infinitamente inferior a los 23 millones. En garantía de la futura resolución, hemos elaborado un plan para depositar a cuenta para poder seguir recurriendo.

El 30 de junio que se empiezan a pagar los 14'1 millones. Se va a renegociar? ¿Se tienen que devolver los 27 millones de euros de la línea de crédito?

Como el resto de acreedores, atenderemos a Bankia. En cuanto al préstamo de Meriton, Lim aceptó una prórroga larga de ese préstamo, lo que explica la implicación del dueño con el proyecto.

¿Hay algún jugador intransferible?

Todo el mundo es transferible con cláusulas de rescisión. En el Valencia, en el Madrid o en el Barcelona. Hay un valor interno deportivo, hay otros con valor estratégico

¿La Liga será más laxa a la hora de exigir el ingreso de los 45 millones a 30 de junio?

La normativa y la legislación contable es la que es. La venta de un jugador el 5 de julio en este negocio no debería pertenecer a la temporada que viene. No venderemos por una fecha, lo haremos si valoran a nuestros jugadores con un buen precio y si se ajusta a un criterio deportivo.

¿Hay operaciones en marcha?

Quedan tres meses y una semana de mercado. En fútbol es una barbaridad. El año pasado fuimos al Naranja con solo Neto como fichaje. Se va a mover muy lento, todos esperan grandes ofertas de equipos grandes que están fuera de nuestro radar. Ahora tenemos una base que no teníamos el año pasado. El número de fichajes y de salidas va a ser muy inferior. Tenemos una idea del perfil de jugadores que queremos fichar, nos estamos posicionando y trabajando a toda máquina.

Alianza con Deloitte

Nos hemos aliado con una de las cuatro consultoras más fuertes del mundo. Ellos tienen capacidad en el ámbito fiscal, legal, de patrimonio. Nos va a dar frutos a gran velocidad, el mercado inmobiliario está despegando en Valencia. Entre el año 21 y 22 estaremos en el nuevo estadio. Hay que ver cómo responde el mercado inmobiliario.

Una posible renovación de Marcelino. ¿Cuál es el escenario, atacar ya la negociación?

Existe una relación muy buena, el entrenador está muy contento en Valencia, estamos condenados a entendernos durante mucho tiempo. Nuestra voluntad es que esté mucho tiempo, pero tampoco hay prisa. Un periodo de tres, cuatro, cinco meses puede venir ese momento para sentarnos y concretar algo, con la ventaja de que nos conocemos bien. En un futuro no muy lejano renovaremos a Marcelino.

¿Se ha negociado por Wass?

No está fichado, ni tan siquiera hemos negociado, por Wass y por nadie.

¿Se puede asumir un riesgo y no vender?

Ni antes, ni ahora ni nunca gustará a nadie vender jugadores. El Valencia ya asumió un riesgo para no malvender activos. Tal como está el fair play, vender es la fórmula para tener un presupuesto para acomteer nuevas incorporaciones. Tanto ingresamos, tanto gastamos, podíamos decir como acción estratégica. Si no vendes, por mucho que el propietario haga, reduces fair play y tienes menos potencial para comprar. Para tener un equipo superior, es mejor vender. Para que te vayan mejor las cosas deportivamente, hay que vender con el fair play. Si gastásemos solo en base lo que ingresamos, que ha sido inferior a cien millones, el fair play caería en picado.

¿El dinero en la Liga de Campeones puede aliviar la necesidad de vender?

Contablemente va al ejercicio de la 18-19, va a ser mucho dinero. Se va a ver la temporada que viene, subiremos el fair play una barbaridad, nos va a dar un potencial de contratación importante, aumentaremos la capacidad de contratación.

Volviendo a Bruselas. Se ha obtenido el apoyo del gobierno valenciano respecto a la propuesta del depósito a cuenta de las cantidades de la multa para poder seguir recurriendo?

Aún no porque no hemos presentado esa propuesta, se adecuará a la ley, desde el punto de vista moral la multa es manifiestamente injusta, sería incoherente que la Gneralitat no lo aceptase, no sería lógico.

¿Qué balance hace de la temporada?

Veníamos de años muy difíciles, desde el punto de vista social, deportivo y de estructura. Tenemos orden y normalidad, trabajamos de forma ortodoxa, el equipo ha dado la cara, ha trabajado, ese compromiso quiero ponerlo encima de la mesa, el equipo va a seguir en esa línea, después en los resultados dependen de múltiples cosas.

¿Se ha celebrado en exceso ser cuartos?

Coincido con los comentarios que dicen que no se debería celebrar tanto la Champions, porque el listón histórico es muy alto. Está en el ADN del club, pero es compatible con hacer una perspectiva a corto plazo, el fútbol va muy rápido. Desde esa segunda perspectiva, ha sido un grandísimo éxito, pocos esperaban esta temporada, la perspectiva en cinco años era la que era, dos 12 puestos, tres años fuera de Europa€ Es legítimo decir que ha sido un éxito. Somos incorformistas, nuestra realidad concreta es el bombo en el que estaremos en Champions. No se sale en un año de una situación así. Ahora sola hay una posición de Champions para luchar el año que viene.

¿Va a seguir Vietto?

La opción vence el día 15 de junio.

¿Cuál va a ser la marca de ropa?

Hicimos una presentación de la segunda camiseta, vestiremos Adidas.

¿Qué ha pasado este año en el Femenino?

Estamos en proceso de pretemporada, no hay ninguna situación especial que no pase al resto de equipos, primer equipo o Academia.

La exigencia de la Champions

Vamos a necesitar una plantilla más amplia, más de un titular, van a ser más importantes los segundos onces, vamos a parecernos al baloncesto.

¿Se quedó satisfecho con el amistoso en Arabia Saudí? Amistoso de bajo nivel, se paró el partido para un rezo€

Teníamos asuido a lo que íbamos, con la Champions resuelta. De esos partidos hemos visto mil, hemos de respetar las culturas a las que vamos. Es un tema de promoción del club a nivel mundial. El mundo y el fútbol están absolutamente globalizados, la guerra por la audiencia es mundial. Cualquier acción en continentes emergentes, fue un partido tremendamente amistoso. En pretemporada no saldremos de Europa.

Los canteranos de mayor proyección se han retenido ¿Se ha dado un paso adelante?

Manifesté que por convicción perosnal y la historia del club, es un club de cantera, deportivamente cuando ha tenido éxito ha sido por la aoprtación de jugadores de la casa. Kangin Lee es uno más entre muchos que apuntan. El mercado de jugadores consagrados es casi inaccesible y hay que estar atentos a los movimientos de otros clubes. En el fútbol base los jugadores evolucionan o involucionan muy rápido. En los menores comunitarios se hace la vista gorda. Nuestra apuesta es firme, no son palabras, son hechos. Tenemos un entrenador que lo ha demostrado.

¿Longoria, cuál es su responsabilidad?

Tratamos de potenciar todas las áreas. Lo conozco de hace tiempo, persona joven pero con amplia experiencia, ocho años en Italia, en la Juventus, tiene un conocimiento extraordinario del mercado europeo de jóvenes. La decisión aquí es del club, no hay decisiones individuales, todo se toma por consenso.

¿Se renovará el acuerdo con ONU Mujeres?

Ya está finalizada la colaboración.

Valoración de Rubiales como presidente de la RFEF, ¿cuál es la relación?

Esperamos que haya estabilidad, hemos felicitado al señor Rubiales. Estaremos atentos y esperamos que las cosas no vayan tan convulsas.

¿El equipaje del centenario será especial o un modelo de catálogo?

A la afición le va a gustar mucho la primera camiseta.

¿Cómo está el tema de Porchinos?

Más allá del proceso judicial abierto, el Valencia pagó 20 millones en compensaciones por el PAI. Si no hay PAI, ¿qué hacemos? La demanda conjunta es por 43 millones de euros al ayuntamiento y la Generalitat, nuestros abogados dicen que tienen poca defensa por su parte. No sería bueno para nadie acabar juzgados, con sentencias y embargos. Estamos abierto poara buscar soluciones. La Generalitat tiene buena predisposición para ayudar. Habrá que hablar en los próximos meses, no nos gusta pleitear contra nadie.