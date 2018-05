El Valencia propone crear un depósito para no pagar a Bruselas antes del 5 de julio

Las contingencias sociales en el Valencia CF tienen vasos comunicantes, con una conexión entre la multa de la Comisión Europea y el paralizado PAI de Porxinos que pasan al tablero estratégico en la relación entre el club de Mestalla y el Consell. Ayer, el director general valencianista Mateu Alemany daba un paso al frente ofreciendo diálogo a las instituciones (Riba-roja y la Generalitat) para retirar las demandas, que se elevan a 43 millones entre las dos administraciones, por la anulación del PAI de Porxinos. Y, pese a que el propio Alemany desmintiera que hubiese relación, la mano tendida llega en un contexto clave, en plena recta final para que la ejecución de la sanción de 23´6 millones de euros, que expira el 5 de julio.

La propuesta del Valencia será la de crear un depósito para ir pagando a plazos y, así, poder seguir recurriendo: «Ese movimiento de poner el dinero en previsión no es lo mismo que pagar. El Valencia no pagará la multa de la Unión Europea, hará un depósito mientras se recurre», puntualizaba Alemany. De esa manera se evitaría abonar la totalidad de la multa el 5 de julio mientras se sigue debatiendo «sobre el fondo de la cuestión», una sanción que la entidad manifiesta que acabará «a cero» o pagando una cantidad «infinitamente inferior» a los 24 millones requeridos por Competencia. El dirigente aseguró que la proposición debería contar con el apoyo del Consell porque «se adecuará a la ley» y porque supondría defender «desde el punto de vista moral» el recurso a una sanción «manifiestamente injusta».

Fuentes directas del gobierno valenciano aseguraron ayer a Levante-EMV que, una vez se reciba la propuesta, darán traslado de ella a la Comisión Europea, siguiendo con la colaboración de ser interlocutor del club ante las instancias comunitarias. No obstante, se manifestaba también la dificultad de que Bruselas dé la conformidad de aceptar ese depósito y no el pago íntegro y en metálico de la multa. «Cuando pagas significa que ya no hay opción a recuperarlo, pero para seguir recurriendo y que nos den la razón tenemos que hacer un depósito provisional. El Valencia pagó y devolvió los intereses por lo tanto me parece un tanto absurdo. Depositas para seguir recurriendo a última instancia, te obligan a depositar el importe hasta que esté resuelto».

porxinos



«Pagamos 20 millones por un PAI que no existe ¿qué hacemos?»

Respecto al PAI de Porxinos, Alemany fue categórico: «El Valencia pagó al Ayuntamiento 20 millones por el PAI. Si no hacemos PAI, ¿qué hacemos? La demanda conjunta del Ayuntamiento y la Generalitat son 43 millones. Nuestros abogados piensan que tienen poca defensa. No sería bueno para nadie acabar juzgados, con sentencias y embargos. Estamos abierto para buscar soluciones. La Generalitat tiene buena predisposición para ayudar. Habrá que hablar en los próximos meses, no nos gusta pleitear contra nadie». Consultado por este periódico, desde el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se informaba que el consistorio actuó como correspondía al ofrecer al club la posibilidad de elaborar un segundo PAI, por lo que la responsabilidad derivaría «sobre la Conselleria de Medio Ambiente», que tumbó el renovado PAI al aumentar el perímetro del parque natural.



Nuevo Mestalla

La alianza con Deloitte debería facilitar el traslado en la 21-22

«Futurólogo no soy», advertía Alemany para poner plazos en el nuevo estadio, pero destacaba su confianza en que la alianza con Deloitte permita desbloquear el proyecto, paralizado desde 2009: «Tiene una capacidad de gestionar todos los ámbitos de nuestro estadio y lo que buscamos es terminarlo cuanto antes. Esta alianza nos va dar frutos a gran velocidad, el mercado inmobiliario está en un momento bueno en València. Entre el 21 y el 22 queremos acabar el nuevo estadio y poder trasladarnos. Ahora, a ver un poco todo y ver cómo responde el mercado inmobiliario».



Préstamos

Lim acepta una prórroga indefinida del pago de 27 millones

Por otro lado, Alemany informó que Peter Lim ha accedido a prorrogar a largo plazo el pago de los 27 millones del préstamo que el club le debía devolver el 1 de julio: «La devolución fue extendida en su plazo, pero el propietario aceptó una prórroga largo de ese prestamos. Ahí se ve el nivel de implicación de Lim en el presente del club». Asimismo, Alemany confirmó que el Valencia pagará en breve los primeros 14 millones de amortización del préstamo de Bankia.