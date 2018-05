No hay acuerdo todavía entre Valencia y PSG por Guedes

? Todavía no hay acuerdo entre el PSG y el Valencia para el traspaso de Gonçalo Guedes. Ayer el diario l'Équipe informaba de que las conversaciones entre los dos clubes podrían cerrarse en torno a unos 40 millones de euros, más otros diez en forma de variables. Una posibilidad que de momento, como aseguraron ayer a Levante-EMV fuentes directas de la negociación, todavía no se ha producido. La oferta del Valencia sigue en los 40 millones de euros y continúa vigente, no ha sido rechazada por un PSG que gana tiempo antes de fijar su «fair play». A favor del Valencia está la voluntad de seguir del propio futbolista, así como la voluntad de Peter Lim, que se ha tomado el fichaje de Guedes como una obsesión personal.