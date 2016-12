El mar se traga La Casbah

Tras la tempestad llegó la calma, pero sobre todo las lamentaciones. El temporal ha vuelto a cebarse con la urbanización La Casbash, situada en la playa de La Garrofera de la Devesa del Saler. Los vecinos afectados, unas 78 familias, tiene el mar, literalmente, pegado a los muros de sus viviendas. La situación es límite. En la última noche de lluvias y gigantescas olas, el agua se tragó de nuevo parte del paseo marítimo, con enormes socavones que anuncian un desastre mayor en el caso de que no se actúe con urgencia.

En La Casbah, y la Devesa del Saler en general, están desesperados ante lo que consideran el abandono total de las administraciones. En el caso de la urbanización de unifamiliares pegada al mar, sus vecinos señalan directamente a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, como gran responsable de la devastación que sufre la playa de La Garrofera. Costas y la ampliación del Puerto de Valencia, que no ha cumplido con su compromiso de salvaguardar las playas del sur de litoral valenciano.

Mercedes Morant tiene 73 años y lleva toda la vida luchando para no ver desaparecer el patrimonio natural valenciano. Recuerda que fue la primera vecina que entró a vivir en La Casbah en marzo de 1976, y desde entonces ha vivido la regresión espectacular de la playa, que se multiplicó cuando el Puerto de Valencia amplió sus instalaciones. «Estamos desesperados, llevamos toda la vida luchando, pero no vamos a detenernos ahora. Demarcación de Costas y el Puerto nos tienen completamente abandonados, han hecho dejadez de sus funciones y es muy grave lo que está ocurriendo sin que nadie haga nada. Costas tiene informes que demuestran el grave riesgo que vive La Casbah, pero no hace nada. Ahora van a sacar a licitación por 1,8 millones la demolición del polideportivo del Saler, que puede esperar, porque primero son las vidas de las personas, pero el responsable de Costas parece que no quiere enterarse», denuncia Mercedes.

Para esta vecina y activista „que ha denunciado a la Comisión Europea el desastre natural de las playas del sur„, el trasvase de arena no es la solución «si no proteges con otras medidas la zona». «Trasvasar arena es un despilfarro de dinero que ha demostrado que no es ninguna solución si no se construye un espigón o se hacen arrecifes artificiales. Costas se niega a lo primero, pero no ha estudiado la opción de los arrecifes, que además regeneraría los fondos marinos que destrozaron los buques que encallaron hace unos años», recuerda.

De los 80 metros de playa que había en La Casbah ya no queda ni uno solo. El Ayuntamiento de Valencia reparó el muro del paseo marítimo el año pasado y Morant asegura que, por fin, se sienten «arropados» por su propio ayuntamiento, pero quien tiene el poder de solucionar los problemas es Costas o el Puerto de Valencia.

Ayer, el concejal de Conservación de Áreas Naturales y Devesa-Albufera, Sergi Campillo „que visitó la zona afectada„, y la edil delegada de Playas, Pilar Soriano, volvieron a reclamar a Demarcación de Costas «una actuación de emergencia» para reparar inmediatamente los desperfectos ocasionados por el temporal.