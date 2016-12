El gestor de la red ferroviaria desbloquea la licencia de obras del colegio público 103

Nada impide ya al Ayuntamiento de Valencia otorgar la licencia de obras para que la Generalitat construya la escuela de cemento y ladrillo que acabe con el único colegio público integramente en barracones de toda ciudad, el CEIP Número 103 de la avenida Baleares. Tras ocho meses de tramitación en el área de Urbanismo municipal, el nuevo colegio ya tiene el visto bueno del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el ente gestor de la red estatal del ferrocarril con sede en Madrid.

Este requisito era el último trámite que necesitaba el anhelado «colegio de verdad», como dicen sus 380 alumnos de Infantil y Primaria, para obtener la licencia de obras. Así se lo comunicó ayer la Conselleria de Educación a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) de este centro escolar que nació hace ya 9 cursos en aulas provisionales junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Ahora, la siguiente pregunta que se hacen los padres es cuándo empezarán las obras. La conselleria del tándem Compromís-PSPV en el inicio del curso 2015-16 prometió a los padres empezar a construir el nuevo colegio antes de que acabara 2016. Algo que no ha podido cumplir, al llevar ya ocho meses atascada la tramitación de la licencia en el ayuntamiento. Hace dos meses, Educación señaló que si la licencia de obras le llegaba este diciembre el colegio se empezaría a construir en marzo de 2017. Ayer, sin embargo, fuentes del departamento del conseller Vicent Marzà apelaban a la cautela. Aunque tienen constancia de que el dictamen del ADIF es favorable, aún no lo han recibido físicamente. «La Conselleria de Vivienda, que es el organismo que debe recibir el informe del ADIF, no lo tiene todavía. Nada más llegue, Vivienda lo remitirá al ayuntamiento para que emita el permiso de obras». «Tanto desde la Generalitat como desde el consistorio está todo preparado para activar el protocolo inmediatamente», aseguran.

Una vez esté la licencia de obras, añaden desde conselleria, se informará a los padres de las previsiones de los plazos de la licitación y de la fecha estimada de inicio de las obras del colegio. En este sentido, la presidenta del Ampa del CEIP 103, Raquel Lafarga, calcula que «conociendo los plazos administrativos, tendremos que esperar de 4 a 6 meses mínimo». El plazo de ejecución de las obras del nuevo colegio es de 18 meses y se levantará sobre los antiguos terrenos de la Cross, en una parcela cedida por el consistorio junto a la iglesia de los Mártires y el polideportivo que ocupan las antiguas naves industriales protegidas.

La intervención del ADIF también era obligada pues el solar está dentro del área de reserva de 20 metros a ambos lados de la vía a Barcelona, antes del inicio de su tramo subterráneo. Junto a la demora en llegar estos dos últimos dictámenes desde Madrid, hay que sumar que la Generalitat ha tenido que reformar el proyecto de obras hasta en cuatro ocasiones.