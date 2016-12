La implantación del "Bono AB" suma solo 1.700 cargas en un mes

La Generalitat Valenciana ofreció ayer los primeros datos sobre la implantación del Bono Transbordo AB para 40 pueblos del área metropolitana y los números demuestran que todavía hay mucho trabajo por hacer para que su uso se popularice. Así, en su primer mes en servicio se han realizado más de 16.000 desplazamientos acumulados con este título que corresponden a más de 1.700 tarjetas recargadas en este periodo, una cifra modesta teniendo en cuenta que su público potencial es de 1,5 millones de usuarios, 583.291 más de los que permitía hasta ahora el Bono Transbordo A.

El título integrado de transporte en las zonas A y B del área metropolitana de Valencia es válido para utilizar de manera combinada los servicios de Metrovalencia, Metrobús y EMT. Según los datos registrados por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio el uso de este título «ha experimentado una tendencia al alza en su primer mes de funcionamiento». De acuerdo con los datos ofrecidos, las validaciones registradas han sido más numerosas durante los días de diciembre que en noviembre, una vez superada la primera fase de implantación y conocimiento por parte de los usuarios, que todavía sigue siendo muy bajo.

El uso de los servicios de transporte a los que da acceso este título se ha distribuido de la siguiente manera: 6.005 validaciones corresponden a Metrobús; 5.467 son de EMT; y 4.604 de Metrovalencia. Se confirma pues que las poblaciones más lejanas a la capital, las que no disponen de servicio de Metrovalencia pero sí de los autobuses amarillos, son las más beneficiadas por este bono Transbordo.

El presidente de la Plataforma pel Transport Públic de l'Horta Sud, José Luis Sanz, indicó que esa cifra confirma «lo que ya dijimos, que no era efectivo en muchos casos por el precio que tenía». Además, el dirigente critica que «no se le ha dado apenas difusión por parte de la conselleria ya que no se vende en los estancos y ni los conductores de los autobuses en los pueblos saben cómo adquirirlo cuando se les pregunta». Sanz estima que «esta forma de gestionarlo con poca difusión, tal vez busca que se utilicen pocos abonos porque así menos dinero tiene que poner la conselleria, que está a dos velas» pero «en definitiva no soluciona el problema de integración tarifaria que se buscaba».

El precio estipulado para el bono de diez viajes es de 15,50 euros, y permite realizar un transbordo durante los 90 minutos siguientes a la primera validación. Con este nuevo bono se beneficia toda la corona B del área metropolitana de Valencia con los municipios de Almàssera, Meliana, Vinalesa, Foios, Albalat del Sorells, Albuixech, Emperador, Massalfassar, Museros, Massamagrell, la Pobla de Farnals, Rafelbunyol, Bonrepòs i Mirambell, Rocafort, Alfara del Patriarca, Moncada, Godella, Burjassot, Paterna, Manises, Quart de Poblet, Aldaia, Alaquàs, Torrent, Xirivella, Paiporta, Picanya, Sedaví, Benetússer, Lloc Nou de la Coronoa, Alfafar, Massanassa, Catarroja, Albal Beniparrell y Silla. Se trata en total de una población de 583.291 habitantes, que unida a la de la corona A de 891.535 personas, dan un total de casi 1, 5 millones de usuarios potenciales.

Sin embargo, el Bono A, que abarca los municipios de Valencia, Mislata, Tavernes Blanques y Alboraia, cuesta 9 euros y también permite hacer diez viajes transbordados, por lo que para casi 900.000 usuarios no supone ninguna ventaja económica utilizar el AB.

Entra en servicio el nuevo acceso de Xirivella a la A-3

El nuevo carril de acceso de Xirivella a la A-3 entra ho en servicio, lo que permitirá reducir retenciones en hora punta y mejorará sustancialmente el día a día de los ciudadanos de la zona que verán reducidos entre 10 y 15 minutos su acceso a Valencia, según explicó ayer el delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, que visitó las obras. «Se ha eliminado el Stop, se ha construido un carril de aceleración de 132 metros cuadrados, se ha mejorado la pasarela peatonal y se mejora la accesibilidad», añadió. Las obras de esta mejora han supuesto una inversión de 1,4 millones de euros.