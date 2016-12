Ribó dará su apoyo a Fomento si las infraestructuras «son dignas»

Joan Ribó espera la «concreción» del nuevo ministro de Fomento, Iñigo de Serna, para avanzar y licitar obras necesarias para Valencia durante la presente legislatura. Los planteamientos del gobierno estatal para abaratar algunas actuaciones han sido «más razonables que las propuestas en anteriores reuniones», reconocía Ribó, que acto seguido advertía de que «una vez se concretan los números, el Ayuntamiento podría apoyar estas propuestas». En cualquier caso, el alcalde reclama unas infraestructuras «dignas que permitan el desarrollo económico y social de la ciudad», y en especial se refería al Canal de Acceso a la ciudad, al Parque Central y al Túnel de Serrería.

«Parece que habido un cambio en positivo, pero se tiene que concretar», insistía Joan Ribó, quien realizaba estas declaraciones, ante las preguntas de los periodistas sobre la reunión que los responsables municipales mantuvieron el martes en el Ministerio de Fomento «para acelerar las infraestructuras necesarias en Valencia».El alcalde aseguraba que es pronto para decidir, pero recordaba que el Ayuntamiento espera un cambio por parte del gobierno del Estado que ponga fin a la discriminación de Valencia en asuntos como el Parque Central, la prolongación del túnel de Serrería o el Contrato Programa. «Pero obras son amores, y tenemos que verlo», reiteraba Ribó.

Por otro lado, el alcalde despejaba la incógnita sobre los futuros usos de los antiguos Docks del Puerto. «Trabajamos para rescatar la concesión de estos edificios, pero lo que tenemos claro, es que su uso no será comercial si no de carácter cultural y uso ciudadano», aseguraba el alcalde. «No está pensado para el Museo de la Mar, que tendrá su sede en el Varadero y en enero se podrá concretar», concluía Ribó. Respecto de la posibilidad de que albergue en un futuro un Caixaforum, el alcalde señalaba que es una opción que no se descarta, puesto que «por sus características, es un edificio que podría ser especialmente óptimo», pero en todo caso, son los impulsores del Caixaforum quien «tienen que decidir», concluía. Los docks son un edificio de titularidad municipal sobre el que la Familia Romeu, dedicada a la logística portuaria, tiene la concesión hasta 2022, aunque el Consorcio Valencia 2007 ya tiene casi cerrado el acuerdo para rescatar esta antigua concesión portuaria. El plan de usos de la marina real, ahora en revisión, asignaba a los Docks uso terciario, preferentemente hotelero.