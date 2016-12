«Regalar una muñeca a un niño no es apropiado»

«Regalar una muñeca a un niño no es apropiado» Levante-EMV

En el fragor del debate presupuestario, el portavoz del PP, Eusebio Monzó, se refirió a la campaña municipal para acabar con el sexismo en la compra de juguetes y saltó la polémica, porque al final Monzó acabó asegurando que «regalar una muñeca a un niño no es lo más apropiado».

«Ustedes están más pendientes de los gestos que de la gestión». dijo en el debate presupuestario. «¿Por qué nos tienen que decir lo que le tenemos que regalar a los niños? ¿Eso es igualdad? No me pueden obligar a regalar lo que no quiero», dijo el portavoz popular, quien lamentó que en esa campaña también se diga que los padres nunca están para jugar con sus hijos.

Antes estas palabras, la concejala de Igualdad, Isabel Lozano aclaró ante la prensa que la campaña «no coarta la libertad de los padres». «Sólo pretende hacer una reflexión sobre los juguetes e introducir elementos igualitarios», dijo.

A su juicio, Monzó no había entendido el mensaje y por eso al término del pleno le rogó que entienda que simplemente luchan contra los estereotipos sexistas.

Y fue entonces cuando Monzó insistió en la acusación que se hace sobre los padres y lanzó su añadido: «Regalar una muñeca a un niño no es lo más apropiado. Esa es mi visión personal».