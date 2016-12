"Ha vuelto aquí la Policía, pero sin avisarnos"

Esta vez se invirtieron las cifras: tres furgones de Policía y más de una decena agentes abrían paso a la comisión que debía ejecutar el desahucio. Donde hace veinte días medio centenar de activistas generaban una atmósfera de resistencia inquebrantable en la calle Tenor García Romero, ayer solo había un rastro de desolación. Isabel López, de 79 años, viuda y vecina del barrio desde hace cuatro décadas, se alejaba del portal despacito, sujetada por su nuera y una amiga de la familia que increpaba a la Policía.

El llamativo despliegue para ejecutar el lanzamiento se debía a que en el juzgado estaban en sobreaviso, tras la escena del pasado 2 de diciembre. «Mi madre me ha llamado porque se ha presentado la Policía, sin avisar», denunciaba su hijo, Francisco Gutiérrez, de 48 años y que se identifica como coordinador de Stop Desahucios Valencia. Al lugar llegaron amigos y unos pocos activistas, que aconsejaron a la familia ir al juzgado y al ayuntamiento a pedir ayuda directamente al alcalde.

Fuentes del consistorio informaron que la familia se reunió con representantes de los Servicios Sociales y con el Servicio de Intermediación Hipotecaria del ayuntamiento; y que se iniciará la búsqueda de una vivienda con alquiler social a la mujer, con una pensión de 400 euros más 500 por viudedad.

«Estamos igual que ella»

El día que estaba previsto el lanzamiento la comisión pasó de largo al ver el gentío en el portal. «En el SCAC (Servicio de Común de Actos de Comunicación y Ejecución) me dijeron que en Navidad ya no se produciría», relataba ayer el hijo. Sin embargo, este mismo lunes se presentó allí la comisión, aunque Isabel no estaba. «Cambiaron la cerradura y precintaron la puerta; yo llamé al cerrajero del seguro y nos la volvió a abrir», narraba Francisco, apostillando que ayer recibió la cuarta fecha de lanzamiento para su propia vivienda: 19 de enero. Isabel vivirá, por ahora, con ellos.

La tormenta comenzó cuando cayó el negocio de informática de Francisco, quedando al descubierto un océano de deudas. Este recurrió a un prestamista privado: 29.000 euros con unos intereses desorbitados y el aval del piso de sus padres, que acabó en subasta pública y adjudicado a dos sociedades privadas. Era 2013 y entonces empezó el penúltimo capítulo, que acabó ayer con un pequeño ejército para desalojar a Isabel de su casa.