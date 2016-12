Chaleco antibalas para las policías

La Policía Local de Valencia ha incorporado 70 chalecos antibalas especiales para mujeres, atendiendo así una vieja reivindicación de las agentes y convirtiendo a Valencia en una de las primeras ciudades de España donde se introduce este elemento de seguridad diferenciado del chaleco común, utilizado indistintamente por hombres y mujeres. Cerca de 700 euros cuesta cada uno de ellos.

La presentación de los chalecos se realizó ayer en el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia con presencia de la Concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato; su antecesora, Sandra Gómez; y el nuevo jefe de la Policía Local, José Serrano. Tras probarse las nuevas prendas, una de las agentes explicó que son «más ajustadas y un poco más cortas», de manera que no apoyan en el cinturón. También «se acoplan mejor al pecho» y tienen las sisas más pequeñas, lo que aumenta también la protección del cuerpo. «Yo lo he notado mucho más cómodo, pensaba que no se iba a notar tanto», aseguró esta agente.

Los mejores del mercado

Anaïs Menguzzato, por su parte, explicó que son «los mejores chalecos» del mercado y que pocas ciudades los han incorporado hasta ahora. Su peso es de unos dos kilos y medio y su coste se acerca a los 700 euros, cien más que los chalecos normales.

También operativamente han mejorado. Además de cubrir más el cuerpo, tienen un asa escondida para arrastrar al agente y se desmontan con facilidad.

«Para este momento de seguridad en el que nos encontramos, los agentes tienen que proteger a la gente y tienen que estar protegidos ellos mismos», reflexionó Menguzzato, que aseguró que entre ayer y hoy se repartirían estos 70 primeros chalecos a todas las unidades y que se vana seguir incorporando estas prendas para llegar a todos los agentes, hombres y mujeres.

Aunque no se obligatorio, cada vez son más los policías que los utilizan y en la actualidad no hay pra todos, lo que significa que hay una demanda que ha de ser cubierta, añadió la concejala. En su opinión, «tiene que llegar el momento que cada uno tenga su material, incluidas las emisoras». De hecho, los nuevos chalecos ya son de cada una de las agentes, llevan su número de placa.