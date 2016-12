El dulce final de la Nochebuena

La gota fría y el descenso en las temperaturas, a veces más, a veces menos, ha reactivado más tarde de lo previsto una de las liturgias propias de las fechas navideñas: la adquisición de dulces típicos. Se completa la trilogía de otoño-invierno, que empezó con «tronaors» y «piuletes» a primeros de octubre; continuó con huesos de santo en noviembre y concluye con turrones, almíbares, mazapanes y polvorones en el último tramo del año. A la espera de que, en marzo, regresen los buñuelos.

Pero a los dulces navideños le pasa lo que a Papá Noel vestido de rojo: la mercadotecnia. «Nos han enseñado a asociar estos días con "vuelve a casa por Navidad", viajes, nieve... son mensajes que te mandan al cerebro. Y este año hemos tardado muchísimo. A finales de noviembre teníamos un sol casi sofocante. Pasa con esto lo mismo que con los helados: ¿por qué no se toman en pleno invierno, cuando ambas cosas saben igual de bien? Se ha intentado de todo para hacer ver que las bondades de un turrón o de una fruta confitada son las mismas en cualquier momento del año» asegura Amando Galiana, responsable de la firma del mismo nombre, cuya tienda junto al Teatro Olympia es, cuando se inaugura, uno de los indicativos de los tiempos que llegan. Es una tienda casi de peregrinaje „este año han pasado de San Vicente a Garrigues, apenas unos metros de distancia„ que abre de forma estacional. El origen, de Xixona. Como el nombre del inconfundible turrón blando. Más alicante, yema, yema tostada, fruta, coco, guirlache, nieve, chocolate... clásicos «porque nos gusta ser clásicos con el turrón». Un producto cuya receta, forma y esa propia estacionalidad marca también su propia diferencia: nadie duda en comerse un buen trozo de turrón de chocolate con almendras, pero se hace más cuesta arriba engullir ocho onzas de chocolate con almendras de cualquier marca del mercado.

No sólo de turrones y polvorones vive la Navidad. Los escaparates exhiben frutas y verduras confitados. Y no es sólo el melocotón, entero, que también. También cebolla, tomate, pera, limón, fresas o manzana golden. Y también el alpicoz, una especie de pepino, más largo y delgado, que prácticamente no se comercializa en Valencia, pero que es muy común en comarcas alicantinas, o el jengibre. Cada uno, con el juego químico propio de ser hervido en agua varias veces y aplicándole «productos naturales». El tomate, «del Perelló», se oscurece. La almendra se come entera «porque la recogemos cuando la cáscara leñosa todavía no existe. Es espectacular, crujiente, con un interior con un caldito dulce» o la naranja confitada «de Carcaixent».

Y con foie o con carne

Turrón y dulces de Navidad tienen que abrirse paso. «Competimos con una cena que es, realmente, una supercena. Cuando ya la gente ha comido todo lo que tenía que comer, aparecemos nosotros. Eso, el día de Nochebuena, pero el resto de los días es bastante parecido. El confitado es más versátil. «No es cuestión de comerse una fruta de golpe. Es un alimento para tomar sentado, tranquilamente, acompañado de una mistela, porque no llega a ser empalagoso. Pero también son ingredientes que pueden acompañar a un foie, una carne, una tostada de pan con tomate...».