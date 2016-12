Un belén de 400 figuras y 4 metros en el salón de casa

«De pequeña mi madre me decía que montara el nacimiento en casa y eso hizo que se me quedara dentro la afición. Empecé a poner un nacimiento en el año 1987 y desde hace unos diez años lo colocamos así de grande», explica Mari Carmen, una vecina del barrio de Sant Isidre de Valencia que cada año por estas fechas convierte su salón en todo un espectáculo navideño.

Se trata de un belén de cuatro metros de largo que cuenta con una gran cantidad de detalles. Sus allegados explican que pueden pasar mucho tiempo recorriendo con la vista los diversos escenarios que Mari Carmen ha creado año tras año. Su belén cuenta numerosas historias y vidas. Hay mercaderes, pastores, familias... hasta alguna escena poco cristiana y llena de humor como un vendedor de cupones.Ha recreado hasta diversos barrios con sus particularidades, como el musulmán o el judío. Además muestra una gran cantidad de detalles de iluminación.

«Siempre será el belén de mi hija»

Este escenario navideño no es sólo una afición. Para Mari Carmen este siempre será «el belén de Alba». Se refiere a su hija, que falleció hace tres años y que sufría una discapacidad que le hacía totalmente dependiente. «Como no podía llevarla fuera de casa a que viera los belenes en Navidad, lo montaba por ella. Cuando venían los amigos y los familiares ella se ponía muy contenta», relata esta vecina de Sant Isidre.

Este nacimiento tiene casi 200 figuras humanas y más de 190 de animales. Y el número seguirá subiendo, ya que cada año sigue comprando y montando piezas. A ello le ayuda su vecino Carlos, quien ha estado colaborando en la colocación de todas las piezas y elementos decorativos a lo largo de más de dos meses. Más que un vecino es un amigo, pues ya le ayudaba en el pasado a cuidar de Alba. Cuenta Carlos que montar el belén es una cosa que le «absorbe». «Se me pasan las horas volando. Siempre he sido de hacer maquetas, manualidades... no es tanto el hecho de que sea un belén, sino el montarlo, comenta».

Antes de sacar todas las piezas de las cajas piensan cómo colocar los escenarios, cómo recontar el relato mil veces contado desde hace siglos. Y si alguien se pregunta si entra en concurso...la respuesta es no. El resultado, los elogios de los amigos y las horas de amistad ya son todo un premio para Mari Carmen y Carlos.