Una pareja celebra su boda en un autobús de la EMT con 24 invitados

Una boda original que sorprenda a familiares y amigos es el sueño de cualquier pareja. Dos valencianos acaban de celebrar el enlace más curioso e insólito que recuerdan en el Ayuntamiento de Valencia. Una pareja unida por la EMT. Marta y Patxi se casaron el viernes en un autobús de la empresa municipal de transportes que salió de la ciudad y llegó al embarcadero de El Saler.

El oficiante fue el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, que es además el presidente de la EMT. El autobús en vez de número llevaba un cartel mucho más llamativo: «Servicio especial de boda». Los amigos engalanaron el bus y hasta colocaron la alfombra roja a los novios.

Un conductor de la empresa municipal que en ese momento no estaba de servicio llevó a la pareja y a sus 24 invitados desde la ciudad hasta El Saler, donde tuvo lugar la ceremonia.

Marta y Patxi, los novios, atendieron a Levante-EMV y contaron el origen de la peculiar iniciativa. Surgió cuando ya había contratado el restaurante que tenía que servir la cena, pero no encontraban ni juez ni notario en viernes por la tarde. «Lo del bus surge por la idea de una amiga que ya alquiló uno para recoger a sus invitados en su boda; primero la EMT nos dijo que no, pero luego nos llamaron para decirnos que sí era posible y fue cuando Grezzi se ofreció a casarnos y aceptamos por lo que decidimos que el enlace se realizara dentro del autobús», relatan los contrayentes.

«Me pareció una idea atractiva»

La EMT tiene una lista de precios que permite alquilar por horas los autobuses de la empresa municipal. Pero es la primera vez que uno de ellos sirve como escenario de una boda. También para Grezzi es la primera vez, según explica a este diario. «Llegó la petición a la EMT, me pareció una idea singular y atractiva y yo mismo me propuse para oficiarla porque me parece que hasta como imagen publicitaria de la EMT tiene mucha potencia», señala el concejal, que suele oficiar enlaces cada tres meses, pero nunca antes sobre un autobús.

Las bodas civiles suelen celebrarse en edificios o recintos municipales, como los jardines de Monforte, y es la primera vez que se hace a bordo de un vehículo del ayuntamiento.

El autobús alquilado llegó hasta El Saler y dejó una ceremonia diferente y única. Los contrayentes se bajaron finalmente del autobús ya casados para la sesión fotográfica en la playa y después se llevaron de convite a sus invitados a un restaurante. Una boda con servicio especial de la EMT.