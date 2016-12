La Policía Local revisará el peligroso cruce de Viveros

La Policía Local de Valencia revisará las circunstancias del cruce de Blasco Ibáñez con General Elio „junto a los Jardines de Viveros„ por si fuera necesario introducir algún elemento o señal que reduzca el riesgo de accidentes de tráfico. No obstante, esta intersección no está considerada técnicamente un «punto negro» ya que no cumple los parámetros de accidentalidad y tiempo establecidos legalmente.

El día de Navidad, sobre las 8 de la mañana, dos jóvenes de 23 años de edad en estado de embriaguez se empotraron contra la valla de Viveros al tomar la curva que une la avenida Blasco Ibáñez con General Elio. El vehículo, un Mercedes de reciente matriculación, se empotró contra la valla de Viveros, destrozando parte de la misma y una de las columnas que la soportan. En el mes de marzo, además, otro hombre de 37 años, también en estado de embriaguez, se empotró contra esta vaya. Puede decirse, por tanto, que es una curva complicada donde hay frecuentes accidentes. En 2004 hubo incluso un muerto, lo que obligó a mejorar la señalización de la calzada.

Este lugar, sin embargo, no es un «punto negro», según dijeron fuentes de la Policía Local, que aseguraron que recientemente se ha hecho un nuevo informe de toda la ciudad sin que haya ningún lugar que pueda considerarse así. No se da el número de accidentes en un espacio concreto y durante un tiempo limitado para atribuirle esa catalogación, dijeron. Ahora bien, eso no significa que cuando hay una repetición de siniestros se vuelva la mirada sobre ese punto y se busquen posibles mejoras, añadieron. Y eso es lo que se va a hacer en este caso, aunque en la actualidad ya se considera una incorporación regulada por semáforo y perfectamente señalizada.