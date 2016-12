València en Comú rechaza fusionar El Musical y las Naves con el Palau

El borrador del plan de homologación de las fundaciones y organismos periféricos del Ayuntamiento de Valencia que impulsa el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, se ha topado con el rechazo de uno de los socios del Govern de la Nau. El portavoz de València en Comú y concejal de Participación, Jordi Peris, aseguró ayer que ha pedido a Vilar que elimine del borrador el punto que alude a la fusión del Teatro El Musical (TEM) del Cabanyal y las Naves de Juan Verdeguer con el Palau de la Música.

Se trata de espacios que, en el reparto de poder del Govern de la Nau, formado por Compromís, PSPV y València en Comú, quedaron en manos de concejales de València en Comú que ahora intentan darles un giro. En el caso de las Naves de Juan Verdeguer, en concreto, de la nave 3, Peris explicó que alberga el programa «Espai Mutant» con el que se quiere potenciar la creatividad y la innovación. Se trata, apunta Peris, de una dotación que «no tiene nada que ver con el Palau de la Música». Desde el punto de vista de la gestión, la creación de un único organismo dedicado a la cultura que plantea el borrador impulsado por Vilar no le parece un mal planteamiento a Peris. «Puede ser positiva», destaca. Sin embargo, el concejal de València el Comú recalca que las Naves y el Teatro El Musical, ahora de gestión directa, no podrán entrar porque «son espacios con unos programas ya definidos que no tienen nada que ver con el Palau de la Música».

Peris recordó que ya hay varias fundaciones, también bajo control de València en Comú, que se han fusionado, en alusión a Inndea, Crea y el Observatorio para racionalizar gastos, al tiempo que recordó que los sueldos de sus responsables se encuentran entre los más bajos de los directivos de los organismos y entes dependientes del ayuntamiento.