Los vecinos de Orriols recogen libros para los más necesitados

La Asociación de Vecinos de los barrios Orriols-Rascanya ha organizado la campaña «Tria'm de regal», consistente en que ninguna persona de Orriols se quede sin regalo, y que éste, preferiblemente, sea un libro. Los vecinos del barrio están llevando libros de novelas, clásicos, poesía, teatro, ensayos, viajes, etc., tanto en castellano y valenciano como en inglés, francés o cualquier otro idioma. Al proyecto se han sumado los comercios del barrio durante las fechas navideñas. «Me lees, me llevas, me regalas y estoy en el barrio» es el lema para que los libros circulen entre usuarios.