El PP acusa a Ribó de reducir la vigilancia policial en los barrios y los colegios

El concejal del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia Félix Crespo denunció ayer que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, «tiene forrado de policías locales» el consistorio, mientras que «reduce notablemente la vigilancia de los barrios y deja la salida muchos de colegios sin presencia policial». Crespo, en un comunicado, señalaba que esta situación se produce «por la nefasta gestión» que está haciendo el alcalde de la Policía Local, «con casi dos años perdidos sin que se hayan convocado oposiciones, y con una oferta pública para el año 2016 sin ejecutar e insuficiente a todas luces para las necesidades actuales de la ciudad».

El edil del PP ha añadido que el alcalde Ribó tiene fijos en el Ayuntamiento 50 policías locales, según respondió en el pasado pleno a preguntas del grupo municipal popular, lo que supone, según ha detallado el concejal 'popular', «un gasto para el erario público de más de dos millones de euros al año, 170.000 euros al mes y casi 6.000 euros al día».

«Este gasto destinado al control de accesos del Ayuntamiento se incrementara en los próximos meses con la apertura del refugio de la Casa Consistorial», explicaba. Al respecto, Félix Crespo lamentaba que la «falta de previsión del alcalde y del tripartito puede provocar de nuevo que se saquen policías de otras unidades como las de barrio o GOES para cubrir este nuevo servicio». «La mala planificación de los recursos humanos en la Policía Local que está haciendo el tripartito, "no puede ir en detrimento de los vecinos de Valencia» Crespo apuntaba que Ribó «ha creado de manera incontrolada más servicios a los policías locales, a sabiendas de que no tenía suficiente plantilla para atenderlos». «El botellón, los gorrillas y la venta ambulante no autorizada campan a sus anchas», de manera descontrolada», incidía Crespo.