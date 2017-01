Santamaría pide como presidente de la gestora del PP la «pena máxima» a Grezzi

El presidente de la gestora del PP de Valencia ciudad, Luis Santamaría, aseguraba ayer que el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, «ha demostrado con sus declaraciones sobre las infracciones que cometió cuando circulaba en bicicleta que no está capacitado para dirigir un área de gestión en el Ayuntamiento». Y es que no se ha disculpado en ningún momento por viajar sin casco, grabarse con un teléfono móvil, invadir el carril contrario y atribuirse las funciones de policía local al regular el tráfico rodado. Simplemente afirma que «acataría una sanción como cualquier ciudadano» recordaba Santamaría quien lamenta que se considere «uno más y no el responsable de esta materia en la ciudad que debe dar ejemplo con sus actuaciones».

Santamaría denunciaba que Grezzi «al frente de su departamento es un peligro y actúa con una impunidad impropia de los tiempos en los que vivimos». Por ello, exige que la edil de Protección Ciudadana, la socialista Anaïs Menguzzato, «debe dejar de brindar ese manto protector a Grezzi, ya que es una falta de vergüenza que aún no se le haya sancionado y esperamos que se le imponga la pena máxima». El dirigente popular califica la actitud de Grezzi como «irresponsable, imprudente e impropia de un responsable público ofreciendo un pésimo ejemplo a la ciudadanía» y ha exigido conocer «qué sanción va a imponerle la Policía Local».