El vandalismo se eterniza en la Portada de los Pecados del monumento gótico

La Lonja de la Seda no ha estado exenta de atropellos y vandalismo en los últimos años. El ayuntamiento no tarda en enviar a las brigadas de limpieza de monumentos para eliminar las pintadas que han aparecido en alguna ocasión en sus muros, sin embargo, no ha repuesto todavía elementos que faltan desde hace lustros en la fachada principal del monumento. En concreto, en la entrada principal, en la denominada Portada de los Pecados, recayente a la plaza del Mercat, faltan varias piezas, una de ellas la cabeza de un dragón que decora una de las jambas de la portada que desapareció en 1994 en un acto vandálico. La figura descabezada es visible a pie de calle, no así otras pendientes de restauración pero menos accesibles al ojo humano por su altura.

Las jambas y arquivoltas de puerta de los pecados de la Lonja, presidida por una figura de la Virgen María, está decorada con figuras escultóricas y escenas que aluden a los pecados, la lujuria y la brujería. Los maestros «pedrapiquers» del siglo XV dirigidos por Pere Compte derrocharon ingenio y creatividad en la Lonja y en sus gárgolas y esculturas.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia tiene previsto acometer esta año la restauración del pavimento de cerámica de la torre de la Lonja, una de las asignaturas pendientes de este edifico, patrimonio de la Humanidad, donde también está pendiente de restauración el artesonado del Consulado del Mar que perteneció a la desaparecida Casa de la Ciudad y que presenta importantes problemas de humedad.

La intervención no contempla de momento la actuación sobre la portada gótica. El ayuntamiento encargó hace años la reposición de las figuras. De hecho en los sótanos de la Lonja se conservan los moldes de silicona que se hicieron para reponer las piezas, sin embargo, inexplicablemente la actuación no se completó.