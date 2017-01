Ciudadanos impugna el patronato de InnDea y el PP llevará al Síndic de Greuges la fusión de fundaciones

Las Naves es el nombre de la nueva entidad que surge de la fusión de las antiguas instituciones InnDEA València y Valencia Crea, y será quien ahora gestione las políticas de innovación del Ayuntamiento de Valencia, trabajando en cinco sectores claves: movilidad, energía, salud, agroalimentación y cultura. La nueva marca aglutina el continente y el contenido, el propio edificio de Las Naves, ubicado en la calle Joan Verdeguer, el cual se convertirá en un espacio para poner en valor y en acción. El PP y Ciudadanos arremetieron ayer contra el concejal Jordi Peris. El PP asegura que la fusión no se ajusta a la ley y lo denunciará ante el Síndic de Greuges, mientras C´s impugnó la sesión del Patronato de por el incumplimiento de los plazos en la convocatoria, en concreto por la entrega tardía, a menos de 24 horas de la celebración de la reunión, de la documentación relativa a la normativa de contratación. «Hay que tratar los asuntos con la seriedad que merecen porque la Fundación InnDEA gastará este año tres millones de euros del bolsillo de todos», según Fernando Giner.

La concejala del Grupo Popular, Beatriz Simón, aseguraba que después de más de un año en el que las Fundaciones InnDEA Valencia y Valencia Crea han estado «gestionadas irregularmente» como una única Fundación, «hoy „ por ayer„ nos han presentado en el patronato el acta notarial de fusión con fecha 12 de enero de 2017». Simón denuncia que tanto Peris, como el gerente, Rafael Monterde, «han mentido», porque según ha recordado, «ambos han afirmado de manera reiterada, tanto en la comisión de Participación como en el patronato, que las Fundaciones estaban ya fusionadas cuando ha quedado demostrado que no».

«Nos preocupa mucho no solamente la mentira sino también la posible nulidad de todas las actuaciones del gerente y las implicaciones jurídicas que puede tener el haber estado funcionado con una apariencia de legalidad a sabiendas de que no era legal, además de las posibles responsabilidades del gerente que ha estado ejerciendo las funciones que no le correspondían», explicaba la edil popular, quien ha reclamado a Peris documentación sobre contrataciones y salarios «de forma infructuosa».