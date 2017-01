Grezzi pagará una multa pero no será apartado

El Ayuntamiento de Valencia abrió la semana pasada un expediente sancionador para estudiar si el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, cometió una infracción de tráfico al grabarse con su teléfono móvil cuando circulaba por el carril bici. El edil compartió las imágenes en las redes sociales. Así lo explicó ayer el alcalde de Valencia, Joan Ribó, en declaraciones a los medios de comunicación tras un encuentro con el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, quien insistió en que se trata de un expediente por una falta leve que «acaba en multa». «A Grezzi le cedí las competencias de Movilidad y continúa teniéndolas», manifestó. «A Grezzi, al igual que al alcalde o a otra personas, si comete una falta de circulación, se debe atener a sus consecuencias, pero eso no implica nada más», recalcó el regidor. Ribó recordó que Grezzi no es el primer concejal al que se le abre un expediente sancionador en alusión al edil del PP Alfonso Novo „investigado por Taula„, que fue sancionado en 2012 por saltarse un semáforo y dar positivo en un control del alcoholemia, y que no por ello dimitió.

El expediente sancionador tampoco es algo nuevo para Grezzi que ya fue reprobado en la anterior legislatura por el pleno por lucir una camiseta en la que azotaba a la entonces alcaldesa, Rita Barberá, Ribó, acompañado por el comisariado de la Capitalidad, Vicent Domingo, se reunió ayer en la sede de la Delegación de Gobierno de la Comunitat Valenciana con Juan Carlos Moragues, al que le explicó el contenido y objetivos en los que Valencia trabaja tras haber sido elegida por la FAO como Capital Mundial de la Alimentación durante 2017. Moragues le expresó el «apoyo» y la «predisposición» del Gobierno de España a cuantas iniciativas se pongan en marcha, y también a citas de debate como el encuentro mundial de alcaldes que se celebrará en octubre próximo.