A la calle Aurora solo le falta acabar con la «joroba»

La calle Aurora es una de las más largas arterias que recorre la pedanía desde las calles de l´Alquería d´Asnar a la carretera del Pí. El ayuntamiento acaba de finalizar su proceso de urbanización en el tramo que quedaba por ordenar y que, desde hace más de una década, reclamaban los vecinos.

La actuación ha incluido la construcción de una nueva acera, ampliado de la iluminación y asfaltado de la calzada, así como la incorporación deun paso de cebra y una señal de Stop en la calle Comare Carmen Soler Alabau.

Se da la curiosa circunstancia de que el asfaltado no es completo porque queda un pequeño trozo que queda convertido en una particular «joroba», que ha sorprendido a aquellos vecinos que desconocen la razón y que no es otra que se trata de una parcela privada. De momento, el expediente de expropiación se encuentra en trámite pero, mientras, no se puede actuar sobre la misma.

Los vecinos de la pedanía habían reclamado repetidamente el arreglo de esta parte de la calle. La obra ha incluido también la apertura de canalizaciones. La calle Aurora tiene, en esa zona, doble sentido de la circulacion, mientras que, cuando se estrecha en dirección a la V30, pasa a ser dirección norte exclusivamente. Hay vecinos que quieren ver rematada la actuación con una ordenación de ese tráfico o que no se pueda aparcar más que en una de las dos márgenes de la calle. en cualquiera de los casos, la obra ha conseguido acabar con uno de los puntos negros de la pedanía, que pedía solución desde hace años.