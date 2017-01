La Generalitat no recurrirá el cierre de la depuradora

La Consellería de Agricultura y Medio Ambiente ha decidido no recurrir en casación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obliga a cerrar la tercera fase de la depuradora de Pinedo. Su idea es elaborar un plan especial que concilie los intereses de los vecinos que presentaron la denuncia con los intereses medioambientales de la ciudadanía en general, para lo cual será necesario compensar y negociar.

La sentencia del TSJ, dictada a instancias de una vecina que denunció las molestias de la depuradora (malos olores etc.), obliga a cerrar la tercera fase de las instalaciones de Pinedo por carecer de licencia. Las dos primeras fases, que tampoco tienen esos permisos, no habrán de ser cerradas porque ha pasado el tiempo mínimo de prescripción, pero la irregularidad no ha prescrito.

La sentencia, sin embargo, desestima la parte referida a las molestias medioambientales, que era lo que interesaba a los denunciantes. Así pues, la Conselleria de Medio Ambiente, que tiene la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribual Supremo, anunció ayer, tras una reunión técnica con el Ayuntamiento, que no va a presentar ese recurso.

El plan de conciliación, que tendrán que presentar a los vecinos para conseguir su aceptación, deberá compensarlos por las molestias que genera la depuradora y en contrapartida, que éstos no pidan la ejecución de la sentencia, o sea, que permitan a la Depuradora de Pinedo mantener abierta su tercera fase.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente se recuerda que el cierre de esa parte de la planta generaría un grave perjuicio al medio ambiente, pues es el espacio donde se depura el agua que va a l´Albufera y a los emisarios del litoral. Hasta 20 poblaciones podrían verse perjudicadas por la medida, y todo ello sin arreglar el problema que tienen los vecinos, que son los malos olores y otras.

La consellería entiende que presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, opción que se barajó en un primer momento, no serviría para mucho y dilataría el problema. El plazo para presentar la casación termina hoy.

Y será precisamente hoy cuando la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, comparezca en las Corts Valencianes para explicar la decisión y avanzar puntos de ese plan.

Vicent Sarrià, concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Valencia, aseguró que la decisión de no recurrir ha sido consensuada por todas las administraciones después de estudiar la idea inicial de apelar y ver que había otras posibilidades.

Según dijo, lo primero es aplazar la ejecución de la sentencia, que es irrealizable por el daño medioambiental que provocaría. Y luego asegura que el plan especial que realizará la Generalitat debe referirse no sólo a la tercera fase de la depuradora sino a toda la planta. Ese es el plan que hace falta para que la licencia no sea obligatoria y debe recoger todas las medidas necesarias para que las molestias a los vecinos sean las menos posibles. A partir de ahora, será la Generalitat la que elabore el plan, pero las tres administración estarán coordinadas para que el plan satisfaga a los vecinos y al interés general.