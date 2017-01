Ribó insiste en cobrar un recargo en el IBI a viviendas de bancos desocupadas

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se mostraba ayer partidario de cobrar un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas desocupadas: «Nos gustaría disponer de la legislación suficiente para poder gravar en el IBI a las viviendas vacías». Según explicaba, esta medida a lo mejor puede hacer que los bancos sí quieran vender al Ayuntamiento de Valencia las casas que están desocupadas. Durante su intervención en la jornada 'Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda', celebrada ayer en Madrid, Ribó denunciaba la actitud de las entidades bancarias al «no querer vender» sus pisos al Consistorio.

En declaraciones a los periodistas tras su discurso, el alcalde de Valencia explicaba que la ciudad apenas tiene vivienda social y, por ello, quiere «empezar a hacer un parque de viviendas sociales». Sin embargo, ha afirmado que al plantear la iniciativa, los bancos «no han querido pujar en ningún momento».

«Nosotros abrimos un concurso y se tuvo que dejar prácticamente desierto porque no hubo puja por parte de ninguno de los bancos poseedores de viviendas», manifestaba. Ribó sostiene que los bancos en la ciudad «tienen reservas de viviendas vacías sin ocupar», pero cree que si no pujan es porque «tienen sobrevalorados estos pisos y no quieren venderlos a los precios reales de mercado».

En cualquier caso, aseguraba que en el presupuesto de 2017 se va a incentivar el plan de ayuda al alquiler: «Tenemos que dar respuesta rápida a los problemas», recalcaba. Y apuntaba que los ministerios «correspondientes» tienen también «que plantearse» esta cuestión, añadiendo que también le «gustaría disponer de la legislación suficiente» para gravar el IBI de las viviendas vacías: «Hacen falta cambios legislativos», incidía el alcalde.