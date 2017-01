Ribó al PP sobre la petición de cese a Grezzi: "Va a ser que no"

El alcalde Joan Ribó ha defendido con datos la gestión de su concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y ante la petición del Partido Popular de que le retirara de sus funciones, el líder de Compromís ha sido claro: "Va a ser que no".

El Partido Popular y Ciudadanos se han unido para pedir el cese de funciones del edil de Movilidad Sostenible, aunque la moción ha partido de los primeros. El concejal popular Alberto Mendoza ha sido especialmente duro con Grezzi, del que ha enumerado sus errores: "Hizo un proceso de participación de la EMT falso, mintió a los vecinos. Tienen un problema con GrezzI, una vía de agua en la chalupa del Govern de la Nau. Déjelo en su puesto señor Ribó, le recordaré sus palabras. Este pleno es el claro ejemplo de que algo no funciona. Hay tractores ahí fuera (en referencia a la manifestación de la CV-500), tres mociones distintas y una interpelación para un solo concejal. Algo falla, ¿nos hemos vuelto locos todos? ¿Los vecinos también? ¿Es de extrema derecha María José Broseta, nosotros, los sindicatos? (en relación a otra célebre frase de Grezzi). Grezzi es 'O estás conmigo o contra mí'. Porque Dios le lanzó una rayo y le dio la sabiduría absoluta".

Por su parte, Narciso Estellés de Ciudadanos, ha continuado con el 'juego' de palabras de Mendoza, y ha asegurado: "Yo no sé si le cayó un rayo, pero se cree con la verdad absoluta. Que cuelga en las redes sus infracciones. Usted pisa minas y líneas rojas, y pone en peligro la seguridad de los viandantes". "Usted es fruta madura", ha escenificado Estellés en relación a que Grezzi estaba a punto de caer.

Ribó no ha rebajado mucho el tono del debate y ha defendido la gestión de su concejal. "La confianza en el señor Grezzi, al igual que otros regidores, continua en las mismas condiciones que en el momento en que le cedí las competencias. Va ser que no señor Mendoza.Se trabaja en la dirección que nos planteamos en el Govern de la Nau". Ribó ha enumerado algunos de los logros de su concejal: "Se ha pacificado el tránsito: con la peatonalización de la calle Serranos, que ha pasado de 5.000 vehículos a 300 diarios. Igual que la Lonja u otras zonas. El Ministerio ha premiado a Valencia por este tema. Se han reducido los accidentes mortales en un año un 33 por ciento y un 50 por ciento los accidentes graves. Este año se van a hacer 20 kilómetros de carril bici. Con la EMT hemos cerrado con 93,3 millones de viajeros, frente a los 87,9 millones del año pasado, 6,15% crecimiento. Señor Mendoza, pues va a ser que no".