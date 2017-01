Las últimas lluvias causan goteras en la cubierta del claustro gótico de Santo Domingo

El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, con sede en la antigua Capitanía de Valencia, ha solicitado al Ministerio de Defensa una partida de 300.000 euros para reparar toda la cubierta del claustro gótico, una de cuyas alas ha quedado dañada por los últimos temporales de lluvia. Según fuentes del cuartel, el agua ha provocado goteras en la zona de oficinas de la primera planta sin llegar a dañar la parte arquitectónicamente más relevante.

El convento de Santo Domingo, fundado en 1239, es Monumento Histórico Artístico Nacional desde 1931 y es una de las joyas patrimoniales más importantes de la ciudad, sobre todo su claustro gótico, que comenzó a construirse sobre el año 1300.

En las últimas décadas, el convento ha sido capitanía de Levante y posteriormente cuartel general de la desaparecida Fuerza de Maniobra, que dio lugar posteriormente al Cuartel General de Alta Disponibilidad, cuya base principal está en Bétera.

Como consecuencia de las últimas lluvias, la cubierta del claustro se ha visto dañada, concretamente el ala sur. Y esos daños provocados por el agua han terminado afectando a las zona de oficinas de la primera planta, donde han aparecido importantes goteras.

Según fuentes del cuartel, la parte monumental no se ha visto afectada, y por lo que se refiere a las oficinas, se mantiene la actividad normal.

No obstante, esas goteras hay que repararlas y los responsables del cuartel han pensado, después de analizar la situación del edificio, que sería conveniente arreglar toda la cubierta que rodea el claustro, no sólamente la parte dañada.

Así pues, han pedido al Ministerio de Defensa, a través del Ejército de Tierra, una partida de 300.000 euros para realizar esas obras. De esta manera se garantizaría la normalidad laboral en esa parte del cuartel y se protegería el edificio histórico.

Las fuentes quisieron incidir en el hecho de que las goteras no hayan afectado al conjunto gótico ni a ninguna otra estancia del convento, muchas de las cuales están fechadas en los siglos XIV y XV.