Los valencianos suspenden a la Justicia y piden mas medios y mejores horarios

Los ciudadanos suspenden a la justicia y piden más medios humanos y materiales, además de mayores horarios de atención, aunque valoran mayoritariamente el trabajo de los funcionarios. Es a grandes rasgos el resumen de la encuesta sobre percepción de la justicia realizada por la Universitat de València, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, la Unión de Consumidores y Avacu (Asociación Valenciana de Consumidores) en el seno de la «Plataforma ciudadana por la mejora de la justicia» presentada el 20 de octubre de 2015 en colaboración con la Audiencia de Valencia.

El presidente de ésta última institución, Fernando de Rosa, entonó públicamente un «mea culpa» porque, aseguró en rueda de prensa, «no sabemos transmitir el trabajo que realizamos». Así que queda mucho por hacer a la plataforma ciudadana y judicial nacida para «acercar la justicia al ciudadano» y el «ciudadano a la justicia».

El principal problema es que de las 433 personas que han respondido al centenar de preguntas de la encuesta «uno de cada seis no concibe la justicia como un servicio público y uno de cada tres asegura no recibir el mismo trato que cuando acude a otro servicio público como la sanidad o la educación», lamentó De Rosa.

Y la mayoría habla desde la experiencia porque el 85% de los encuestados «ha acudido como mínimo una vez al juzgado, por lo que las respuestas se basaban en sus propias experiencias», explicó la profesora de la UV, Amparo Oliver.

Y el auténtico drama es que «el 93,7% cree que la justicia no funciona bien», explicó la presidenta de la Federación vecinal, Mario José Broseta. Un dato al que se suma el profundo desconocimiento de figuras capitales de este servicio público como demuestra que «el 53,4% de los encuestados no conozca las funciones de los letrados de la Administración de Justicia, el 28,43% no sepa para qué sirve un procurador y el 12,87% no conozca las funciones de los fiscales», detalló Broseta, quien quiso destacar que la encuesta se ha realizado «sin coste económico» merced a un convenio de la Federación de vecinos con la UV.

Los ciudadanos también consideran que la justicia es lenta, impuntual (el 60% que acudió a una vista asegura que no empezó a la hora prevista, sin recibir ninguna explicación en el 82,5% de los casos) y hasta contactar por teléfono con el juzgado resultó una odisea para el 44% de los encuestados, según explicó el representante de la Unión de Consumidores, Vicente Inglada, quien defendió la necesidad de garantizar la justicia «gratuita» en lugar de «encontrarse tasas y más tasas». Inglada también destacó que el 48% de encuestados asegura no entender el lenguaje judicial y «solo un tercio leyó lo que firmó». Otro dato: del 9% de usuarios que optó por usar el valenciano al relacionarse con la justicia «un tercio informa haber tenido problemas para ello». Por último, Fernando Móner (Avacu) destacó que el 62% de ciudadanos considera las instalaciones judiciales «no adecuadas» porque «el 58,4% sintió falta de intimidad durante la actuación judicial».

Además de las críticas, los ciudadanos también han aportado propuestas de mejoras que, según De Rosa, se trasladarán a la Conselleria y el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El 97% pide al Gobierno que invierta en justicia. El 67,7% apuesta por aumentar el número de jueces, el 57,3% apuesta por incrementar «otro tipo de personal», un 78,2% cree que el quid son «más y mejores tecnologías» y un 47% apuesta por «mejorar infraestructuras» además de reclamar que se atienda al ciudadano por las tardes o sábados por la mañana. La encuesta es «un primer paso», según Maria José Broseta, para «pasar a la acción».