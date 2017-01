La ciudad señalizará las rutas de los carriles

El éxito o no del uso de la bicicleta en Valencia depende, en gran medida, de la infraestructura. Por ello, mejorarla es esencial para atraer nuevos usuarios. Con el cambio de gobierno la prioridad para el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, es la de construir nuevos tramos segregados por la calzada, para no repetir el error de compartir el espacio con los peatones. Otra de las medidas ha sido aumentar considerablemente el número de aparcabicis, que antes era anecdótico y hoy se pueden ver por buena parte de los barrios de la ciudad.

Pero no solo se trata de hacer más kilómetros, sino de mejorar los existentes. Uno de los proyectos más interesantes es el de señalizar todos los carriles bici, de manera que los usuarios sepan a dónde van y cuánta distancia y tiempo falta para llegar al destino. Antonio Llópez, de València en Bici, es una de las personas encargadas de desarrollar esta propuesta. «Lo hago de manera totalmente altruista. Estuvimos hablando de la cuestión con Grezzi, le presentamos nuestra idea y le encantó, pero me pidió que les ayudáramos porque ellos no tienen personal para desarrollar este proyecto. Así que estoy recorriendo buena parte de los carriles y tomando mediciones. También hemos creado un grupo de trabajo en el Foro Valenciano de la Bici para desarrollarlo», explica Llópez, que asegura que esta iniciativa «servirá de estímulo para muchas personas».

Desde el sector de las bicis de alquiler y rutas organizadas para turistas también reclamaban una medida así. «Al ayuntamiento hay que pedirle que mejore la señalización del carril bici porque es muy pobre. Los turistas no saben a dónde llevan los carriles, y se suelen quejar de ello», explica Laura, de la tienda Touristing Valencia, en Ciutat Vella.

Grezzi también tiene pendiente que comience a funcionar la Agencia de la Bicicleta, que deberá ser una importante herramienta para coordinar políticas en torno a este medio de transporte, fomentar su uso y realizar campañas.