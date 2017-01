La EMT sigue dejando conductores en las cocheras por las averías de los autobuses

El Comité de Empresa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia lamentó ayer que doce conductores de distintas líneas de la empresa pudieron iniciar su jornada a primera hora de ayer por falta de autobuses en las cocheras de San Isidro. La dirección de la compañía aseguró que el año pasado se incorporaron 11 personas al servicio de mantenimiento, formado po 109, para evitar este tipo de incidencias.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente del Comité de Empresa de la EMT, Ibán Alcalá, lamentó que esta situación se repitiera ayer como ya ha sucedido en otras ocasiones. «Se ha convertido en una tónica habitual que se queden cinco o seis coches en cocheras», aseguró. El representante de los trabajadores apuntó que todo se debe «a lo mismo, deficiencias del día a día» como consecuencia de tener «una flota de vehículos de edad avanzada y falta de medios para arreglarlos».

Lo cierto es que la actual dirección de la EMT heredó una gestión del PP que llevó al rápido envejecimiento de la flota de los autobuses, ya que de 2011 a 2014 no adquieron ninguna unidad nueva. Con la llegada de Compromís a la gestión de esta empresa, se adquieron 39 unidades nuevas en 2015 (ya previstas por el PP), a los que hay que añadir los 37 que entrarán en servicio a finales de este año, 35 de tecnología híbrida y dos eléctricos.

El presidente del Comité de Empresa de la EMT aseguró que las incidencias en la flota tienen repercusiones en el servicio, ya que se acumulan retrasos e se incrementos las frecuencias de paso de las diferentes líneas. Iban Alcalá explicó que el «grueso en el inicio del servicio» se registra «entre las 7.00 y las 8.00 horas de cada día», cuando «sale a la calle el 90 por ciento de los servicios». Por ello, censuró que se den circunstancias que hagan que a esas horas falten doce coches circulando. Sin embargo, la dirección de la empresa aseguró en un comunicado que ayer se atendieron 6 autobuses en un «servicio programado» y que no afectó al servicio prestado. La EMT «garantiza» que un autobús que no esté disponible a primera hora de la mañana pueda incorporarse en el plazo máximo de tres horas a su línea y que no haya afectación en las frecuencias, lo que asegura el servicio de calidad para los usuarios.